Lingkaran Zionis: 'Israel' Akan Membayar Harga Berat untuk Penghapusan IRGC dari 'Daftar Teror' AS 

IslamTimes - Lingkaran Zionis terus mengomentari keputusan potensial Amerika Serikat untuk menghapus Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran dari daftar teror, menekankan bahwa Zionis 'Israel' akan membayar harga yang mahal untuk keputusan semacam itu.

Lingkaran Zionis Israel menganggap bahwa IRGC adalah asal dari semua ancaman terhadap keamanan Zionis, mengutuknya sebagai musuh paling berbahaya sehubungan dengan Zionis 'Israel'.Analis Zionis menganggap bahwa langkah tersebut mencerminkan tidak bertanggung jawab dan pengkhianatan AS terhadap sekutu, menambahkan bahwa itu akan mewakili pencapaian besar bagi Iran.Perdana Menteri Zionis Israel Naftali Bennett dan Menteri Luar Negeri Yair Lapid dikejutkan oleh laporan bahwa AS sedang mempertimbangkan untuk menghapus 'label teror' Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC).Dalam sambutannya pada hari Jumat (18/3), Bennet dan Lapid mengatakan mereka menemukan laporan itu "sulit dipercaya," lapor media Zionis Israel.“Pengawal Revolusi berada di balik serangan terhadap warga sipil dan tentara Amerika di seluruh Timur Tengah, termasuk pada tahun lalu. Mereka adalah orang-orang di balik rencana untuk membunuh pejabat senior pemerintah Amerika,” kata mereka seperti dikutip The Jerusalem Post.“Upaya untuk menghapus definisi Pengawal Revolusi sebagai organisasi teroris adalah penghinaan terhadap para korban dan penghapusan realitas yang terdokumentasi, yang memiliki bukti tegas.”“Kami merasa sulit untuk percaya bahwa definisi Pengawal Revolusi sebagai organisasi teroris akan dihapuskan dengan imbalan ‘janji untuk tidak menyakiti orang Amerika,’ tambah Bennett dan Lapid, menurut JPost.[IT/r]