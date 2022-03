Xi ke Biden: AS Harus Dialog dengan Rusia

IslamTimes - Presiden China Xi Jinping mendesak mitranya dari AS Joe Biden untuk terlibat dalam pembicaraan dengan Rusia untuk mengatasi alasan di balik konflik yang sedang berlangsung di Ukraina, menekankan hal itu harus diselesaikan melalui diplomasi.

Kedua presiden mengadakan pembicaraan melalui tautan video pada hari Jumat (18/3), membahas berbagai masalah internasional dan bilateral. Pembicaraan itu diadakan “atas permintaan” Washington, Kementerian Luar Negeri China mencatat dalam sebuah pernyataan.Pemimpin China menekankan bahwa Beijing selalu berdiri “untuk perdamaian dan menentang perang,” mendesak semua pihak yang terlibat dalam konflik yang sedang berlangsung antara Moskow dan Kiev untuk tetap berpegang pada diplomasi.“Semua pihak perlu bersama-sama mendukung Rusia dan Ukraina dalam melakukan dialog dan negosiasi yang akan membuahkan hasil dan mengarah pada perdamaian,” demikian pernyataan China yang dikeluarkan setelah pembicaraan itu berbunyi. Pada saat yang sama, Presiden Xi mengatakan kepada Biden bahwa krisis yang sedang berlangsung harus ditangani di tingkat lain juga.Biden, pada bagiannya, “menggarisbawahi dukungannya untuk resolusi diplomatik terhadap krisis tersebut,” memperingatkan Beijing tentang “implikasi dan konsekuensi jika China memberikan dukungan material kepada Rusia,” bunyi pembacaan singkat dari pembicaraan yang dirilis oleh Gedung Putih. Baik Moskow dan Beijing telah membantah bahwa Rusia pernah meminta bantuan dari China di tengah serangan yang sedang berlangsung di Ukraina, membantah laporan media yang menunjukkan demikian.Biden dan Xi juga membahas masalah luar biasa dalam hubungan bilateral negara mereka, dengan Kementerian Luar Negeri China dan Gedung Putih menghasilkan laporan yang agak bertentangan dari pernyataan yang dibuat oleh kedua pemimpin selama pembicaraan.“Presiden Xi menunjukkan bahwa hubungan China-AS, alih-alih keluar dari kesulitan yang diciptakan oleh pemerintahan AS sebelumnya, telah menghadapi semakin banyak tantangan,” bunyi pernyataan China, menyalahkan “situasi saat ini” dalam hubungan bilateral. ke "beberapa orang di pihak AS" yang "belum menindaklanjuti pemahaman bersama yang penting yang dicapai oleh kedua presiden."Pernyataan itu lebih lanjut berbunyi: “Biden menegaskan kembali bahwa AS tidak mencari Perang Dingin baru dengan China; itu tidak bertujuan untuk mengubah sistem China; revitalisasi aliansinya tidak ditujukan ke China; AS tidak mendukung 'kemerdekaan Taiwan'; dan tidak memiliki niat untuk mencari konflik dengan China.”Gedung Putih, bagaimanapun, mengatakan bahwa Biden hanya “menegaskan kembali bahwa kebijakan AS tentang Taiwan tidak berubah, dan menekankan bahwa Amerika Serikat terus menentang setiap perubahan sepihak terhadap status quo.”Taiwan telah menjadi salah satu masalah utama dalam hubungan AS-China selama bertahun-tahun. Beijing menganggap pulau itu sebagai bagian integral dari wilayahnya, namun belum memerintah Taiwan selama beberapa dekade, karena menjadi benteng terakhir pasukan nasionalis selama perang saudara China. [IT/r]