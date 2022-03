Jenderal: Ketegangan Israel-Iran Menempatkan Pasukan AS dalam Bahaya 

IslamTimes - Kepala Komando Pusat AS mengakui dia khawatir kehilangan pasukan setelah Iran dan Zionis Israel bertukar serangan rudal.

Tidak ada orang Amerika yang tewas dalam serangan rudal Iran baru-baru ini di Irak utara, tetapi jenderal tinggi AS di Timur Tengah mengatakan pada hari Jumat (18/3) bahwa dia khawatir berapa lama itu akan tetap terjadi karena Teheran dan Tel Aviv terus saling menargetkan.“Saya khawatir tentang pertukaran antara Iran dan Zionis Israel ini, karena seringkali pasukan kami dalam bahaya, baik di Irak atau di Suriah. Jadi, pada kenyataannya, itu menjadi perhatian saya,” kata Jenderal Marinir Frank McKenzie kepada wartawan di Pentagon.McKenzie telah menghabiskan hampir empat tahun bertanggung jawab atas Komando Pusat AS, mengawasi penarikan Agustus lalu dari Afghanistan serta serangan pesawat nir awak dan serangan yang menargetkan teroris Negara Islam (IS, sebelumnya ISIS) di Suriah dan Irak. Dia mengharapkan Jumat menjadi konferensi pers terakhirnya, dengan Jenderal Angkatan Darat Erik Kurilla akan segera mengambil alih komando.“Masalah utama saya dalam tiga tahun komando saya adalah Iran,” kata McKenzie, mencatat bahwa ada “masalah besar lainnya” juga, tetapi markas besar CENTCOM terutama “berfokus pada masalah Iran dan semua yang menyertainya.”McKenzie menyalahkan Tehran, secara langsung atau tidak langsung, atas beberapa serangan terhadap pangkalan AS di kawasan itu selama enam bulan terakhir, memuji "tindakan yang sangat baik dari para komandan di lapangan" karena fakta tidak ada pasukan yang tewas. “Seandainya korban AS terjadi, saya pikir kita mungkin berada di tempat yang sangat berbeda sekarang,” katanya tentang insiden terbaru, ketika rudal Iran menyerang dekat konsulat AS di Erbil.Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran mengatakan pada hari Minggu (13/3) lalu bahwa mereka telah meluncurkan tembakan rudal presisi ke "pusat strategis persekongkolan dan kejahatan Zionis" malam sebelumnya, sebagai pembalasan atas kematian dua perwira IRGC dalam serangan udara Israel di Suriah.Bahkan sebelum pengumuman IRGC, Washington mengatakan bahwa serangan itu tidak menargetkan konsulat AS terdekat di kota Irak utara. Sementara milisi Syiah Irak - yang dianggap Washington didukung Iran - diduga telah meluncurkan roket ke pangkalan AS di negara itu selama berbulan-bulan, ini adalah contoh pertama Tehran secara langsung menyerang aset Zionis Israel di Irak sebagai pembalasan atas serangan Tel Aviv yang sedang berlangsung di Suriah. Iran telah membantu pemerintah di Damaskus melawan teroris ISIS dan mereka yang bersekutu dengan Al-Qaeda.Iran juga menargetkan pasukan AS secara langsung pada Januari 2020, setelah serangan pesawat nir awak AS membunuh Jenderal IRGC Qassem Soleimani di luar bandara Baghdad. Laporan pada saat itu mengatakan bahwa Teheran telah mengirimkan peringatan awal tentang serangan tersebut, yang memungkinkan pasukan AS untuk mencari perlindungan dan tidak mengakibatkan kematian.Hampir 20 tahun setelah invasi 2003, AS terus mempertahankan kehadiran pasukan di Irak dalam apa yang dikatakannya sebagai peran "penasihat" bagi pemerintah di Baghdad. [IT/r]