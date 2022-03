China Kecam Perjalanan 'Provokatif' Kapal Perang AS melalui Selat Taiwan

IslamTimes - China telah mengecam perjalanan “provokatif” kapal perusak AS Ralph Johnson melalui Selat Taiwan yang sensitif secara strategis, yang memisahkan pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu dari daratan China.

Seorang juru bicara militer China mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (18/3) bahwa berlayar melalui adalah tindakan "sangat berbahaya" dan mengirim "sinyal yang salah.""Pasukan diorganisir untuk memantau perjalanan Ralph Johnson," tambahnya.Pada hari Sabtu (19/3), Presiden China Xi Jinping memperingatkan mitranya dari Amerika, Joe Biden, bahwa penanganan yang tidak tepat atas masalah pelik China Taipei (Taiwan) akan berdampak negatif pada hubungan yang sudah tegang antara negara mereka.“Beberapa individu di Amerika Serikat mengirimkan sinyal yang salah kepada pasukan pro-kemerdekaan di Taiwan, dan itu sangat berbahaya,” kata Xi kepada Biden melalui panggilan video pada hari Jumat, menurut media China.China melihat Taiwan sebagai isu paling sensitif dan penting dalam hubungannya dengan Amerika Serikat. Di bawah "Kebijakan Satu China", hampir semua negara di dunia mengakui kedaulatan China atas pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu. Washington memberikan basa-basi untuk kebijakan itu, tetapi telah berubah menjadi pendukung internasional utama dan pemasok senjata Taiwan.Kapal perang Amerika secara berkala memulai pelayaran provokatif melalui Selat Taiwan yang sensitif secara strategis, menarik tanggapan marah dari China.Beijing, yang telah berulang kali memperingatkan AS terhadap hubungan resmi dengan Taiwan, mengatakan kontak AS dengan Taiwan dan penjualan senjata ke pulau itu merupakan pelanggaran kedaulatan China.Hubungan antara AS dan China telah menjadi tegang dalam beberapa tahun terakhir, dengan dua ekonomi terbesar dunia bentrok karena berbagai masalah, termasuk perdagangan, Taiwan, Hong Kong, kegiatan militer di Laut China Selatan, dan asal-usul virus corona baru. [IT/r]