Zelensky Memperingatkan Perang akan Merugikan Rusia Beberapa Generasi

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memperingatkan pada hari Sabtu bahwa invasi yang terus berlangsung akan merugikan Rusia selama beberapa generasi.

Zelensky mengatakan Presiden Rusia Vladimir Putin sengaja menciptakan "bencana kemanusiaan," dan mendesak Putin sekali lagi untuk bertemu dengannya demi mencegah lebih banyak kematian."Bayangkan sendiri bahwa di stadion di Moskow itu ada 14.000 mayat dan puluhan ribu lainnya terluka dan cacat," kata Zelensky dalam sambutannya setelah Moskow mengadakan rapat umum pro-perang seperti dilaporkan Axios."Itu adalah biaya Rusia selama invasi," kata Zelensky.Selama rapat umum hari Jumat untuk menandai ulang tahun kedelapan pencaplokan Krimea oleh Rusia dari Ukraina, Putin memuji kekuatan militer negaranya dan menyerukan pesan patriotik, termasuk dengan memainkan lagu, "Made in the U.S.S.R.," per AP."Kami sudah lama tidak memiliki persatuan seperti ini," kata Putin kepada sekitar 200.000 orang, meskipun jumlah itu belum dikonfirmasi.Zelensky pada hari Sabtu juga mendesak Swiss untuk menindak oligarki Rusia yang katanya membantu perang di Ukraina dari keamanan "kota-kota Swiss yang indah," lapor Reuters."Bank Anda adalah tempat uang orang-orang yang melancarkan perang ini berada. Itu menyakitkan," kata Zelensky melalui penerjemah untuk protes anti-perang di Bern. "Orang-orang Ukraina merasakan apa yang terjadi ketika kota-kota dihancurkan. Mereka dihancurkan atas perintah orang-orang yang tinggal di Eropa, di kota-kota Swiss yang indah, yang menikmati properti di kota-kota Anda. Akan sangat baik jika mereka melepaskan hak istimewa ini."Swiss yang netral juga telah mengadopsi sanksi terhadap Rusia sejalan dengan yang dikenakan oleh Uni Eropa, Reuters melaporkan, termasuk pembekuan aset bank sentral Rusia.[IT/AR]