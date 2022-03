Kepala Ruang Angkasa: AS Dapat Memutus Rusia dari GPS

Islam Times - AS dapat memutus Rusia dari sistem navigasi satelit GPS sebagai bagian dari sanksi atas konflik Ukraina, kata kepala badan antariksa Rusia Roscosmos, Dmitry Rogozin.

“Tahukah Anda bahwa, sekarang, dalam kerangka sanksi, AS sedang mempertimbangkan kemungkinan memutuskan Rusia dari GPS? Apakah Anda tahu tentang ini? Anda tidak. Tetapi saya dapat memberi tahu Anda bahwa opsi seperti itu sedang dipertimbangkan,” kata Rogozin kepada wartawan pada hari Sabtu seperti dilansir Russia Today.Namun, dia mengatakan orang tidak boleh “terlalu gugup” jika Washington membuat langkah seperti itu, karena Rusia memiliki sistem penentuan posisi GLONASS sendiri, yang terhubung ke setiap smartphone dan tetap beroperasi.Belum ada pejabat di Washington yang secara terbuka menyebutkan kemungkinan pemutusan hubungan Rusia dari GPS sebagai bagian dari pembatasan terhadap negara tersebut.Tekanan sanksi terhadap Moskow oleh AS, Uni Eropa, dan sekutunya semakin diintensifkan setelah operasi militer di Ukraina. Antara lain, pembatasan baru yang drastis telah membuat Rusia dikeluarkan dari sistem pembayaran SWIFT global, sebagian besar cadangan devisanya dibekukan, dan menyaksikan banyak merek asing meninggalkan pasar lokal.Moskow mengirim pasukannya ke negara tetangga pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Kiev untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk, dan pengakuan Rusia pada republik Donbass yang memisahkan diri di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev bersikeras bahwa serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan telah membantah klaim bahwa pihaknya telah merencanakan untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.[IT/AR]