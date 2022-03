Reuters: AS Sarankan Turki Kirim S-400 ke Ukraina untuk Membantu Kiev

IslamTimes - Kantor berita Reuters melaporkan pada hari Minggu (20/3) bahwa Washington dan Ankara membahas "kemungkinan yang tidak mungkin" dari Turki mengirimkan sistem pertahanan rudal S-400 buatan Rusia kepada pasukan Kiev untuk membantu mereka memerangi pasukan Rusia di tengah operasi khusus Moskow yang sedang berlangsung di Ukraina.

Kantor berita tersebut mengutip tiga sumber yang tidak disebutkan namanya yang mengatakan bahwa “Para pejabat AS telah menyampaikan saran tersebut selama sebulan terakhir dengan rekan-rekan Turki mereka tetapi tidak ada permintaan khusus atau formal yang dibuat”.Sumber tersebut menambahkan bahwa masalah tersebut “juga muncul sebentar” selama kunjungan Wakil Menteri Luar Negeri AS Wendy Sherman ke Turki pada awal Maret.Reuters, pada gilirannya, melaporkan bahwa dugaan saran Amerika mengenai S-400 adalah “bagian dari diskusi yang lebih luas antara Sherman dan pejabat Turki tentang bagaimana Amerika Serikat dan sekutunya dapat berbuat lebih banyak untuk mendukung Ukraina dan tentang bagaimana meningkatkan hubungan bilateral”.Hubungan keduanya telah dirusak oleh masalah S-400 sejak Ankara dan Moskow menandatangani kontrak pada 2017 tentang pasokan sistem pertahanan udara Rusia ke Turki. Washington mengklaim bahwa Ankara tidak bertindak seperti anggota NATO ketika membeli persenjataan dari Rusia, tetapi pemerintah Turki berpendapat bahwa pihaknya memiliki hak untuk meningkatkan pertahanan negara sesuka hati, terutama mengingat AS menunda penjualan pertahanan udara sistem Patriotnya ke Turki.Setelah Ankara menolak untuk membatalkan kesepakatan S-400, AS memberlakukan sejumlah sanksi ekonomi pada sektor pertahanan Turki dan menolak untuk menyerahkan pesawat tempur generasi kelima F-35 yang sebelumnya dibayar oleh otoritas Turki. Presiden Recep Tayyip Erdogan mengutuk tindakan Gedung Putih, tetapi bersikeras untuk menjaga dan mengerahkan pertahanan udara S-400.Klaim sumber datang setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan awal pekan ini bahwa operasi militer khusus Moskow untuk demiliterisasi dan de-Nazifikasi Ukraina, yang diluncurkan pada 24 Februari, berjalan sesuai rencana.Di selatan Ukraina, angkatan bersenjata Rusia menguasai wilayah Kherson, serta kota-kota Melitopol dan Berdyansk, juga memblokir kota Mariupol. Hal ini memungkinkan pasukan Rusia untuk memotong Angkatan Darat Ukraina dari pantai Laut Azov dan bersatu dengan unit Republik Rakyat Donetsk (DPR) di wilayah Donbass.Di arah timur, Milisi Rakyat DPR membebaskan kota Volnovakha, maju ke pemukiman Verkhnetoretskoye dan Novoselovka-2. Pasukan Republik Rakyat Lugansk (LPR) juga melakukan serangan terhadap pasukan Kiev, dengan pasukan Rusia menguasai kota Balakleya di wilayah Kharkov.Kementerian Pertahanan Rusia telah berulang kali menekankan bahwa operasi khusus hanya menargetkan infrastruktur militer Ukraina dan warga sipil tidak dalam bahaya. [IT/r]