Menlu: Rusia Tidak Mengkhianati Teman Seperti Iran

Sergei Lavrov- Russian Foreign Minister

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan bahwa Moskow tidak mencari kepentingan egois dalam pembicaraan Wina tentang penghapusan sanksi terhadap Tehran, dan menyebut Iran sebagai teman yang tidak akan pernah dikhianati Rusia.

"Kami tidak pernah mengkhianati teman-teman kami dalam politik. Venezuela adalah teman kami, dan Iran adalah negara yang sangat dekat dengan kami. Kedua, kami tidak mengejar kepentingan egois, tidak seperti Amerika," kata Lavrov kepada wartawan, Sabtu (19/3).Dia membuat pernyataan ketika ditanya apakah kebangkitan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) menguntungkan Moskow, mengingat hal itu dapat mengarah pada dimulainya kembali pasokan minyak Iran ke pasar global.“Anda dapat melihat apa yang sebenarnya mereka [Amerika] lakukan, mencoba untuk membuat Rusia marah dan memberinya pelajaran. Ah, baiklah, biarkan rezim di Caracas. Biarkan Iran, mari kita kembalikan programnya secepat mungkin, untuk menghukum orang Rusia.”Awal bulan ini, Presiden AS Joe Biden mengumumkan larangan semua impor minyak, gas dan energi Rusia selama operasi militer di Ukraina.Langkah itu membuat harga minyak dan bensin yang sudah meroket semakin tinggi, dengan laporan mengatakan bahwa Washington berpotensi melihat Iran dan Venezuela untuk pembicaraan minyak.Biden juga mencoba menghubungi negara-negara Arab Teluk Persia untuk mencari bantuan di tengah kenaikan harga energi.“Jadi, Amerika telah menghubungi Arab Saudi, Emirates dan Qatar mengenai minyak dan gas. Semua negara itu, seperti Venezuela dan Iran, dengan jelas mengatakan: ketika kita membahas masalah yang berkaitan dengan munculnya aktor baru di pasar minyak, kita semua berkomitmen pada format OPEC+, di mana kuota untuk setiap aktor dibahas dan disepakati secara konsensus," kata Lavrov."Untuk saat ini, saya tidak melihat alasan untuk percaya bahwa mekanisme ini entah bagaimana dapat dirubah. Tidak ada yang tertarik dengan itu."Para pejabat Iran telah berulang kali mengatakan AS harus menghapus semua sanksi ilegal terhadap Republik Islam dengan cara yang dapat diverifikasi dan menjamin bahwa pemerintahan baru AS tidak akan melanggar JCPOA sekali lagi.Mantan presiden AS Donald Trump secara sepihak meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut kesepakatan itu. Dia juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".Pada Mei 2019, setelah satu tahun kesabaran strategis, Iran memutuskan untuk melepaskan beberapa pembatasan pada program energi nuklirnya, menggunakan hak hukumnya di bawah JCPOA, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menangguhkan komitmen kontraktualnya jika terjadi ketidakpatuhan oleh pihak lain.Pemerintahan Biden mengatakan bersedia untuk mengkompensasi kesalahan Trump dan bergabung kembali dengan kesepakatan, tetapi tetap mempertahankan sanksi sebagai pengaruh.Awal bulan ini, pembicaraan di Wina, yang bertujuan untuk menghidupkan kembali JCPOA, dihentikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan tetapi laporan kemudian menunjukkan bahwa mereka berada di tahap akhir. [IT/r]