AS: China Membuat 'Penumpukan Militer Terbesar sejak Perang Dunia II'

IslamTimes - Seorang komandan militer AS mengatakan China terlibat dalam “penumpukan militer terbesar sejak Perang Dunia II.”

Komandan Indo-Pasifik AS Laksamana John C. Aquilino mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Associated Press pada hari Minggu (20/3) bahwa China telah sepenuhnya melakukan militerisasi setidaknya tiga dari beberapa pulau yang dibangunnya di Laut China Selatan.Dia lebih lanjut mengatakan China telah mempersenjatai mereka dengan sistem rudal anti-kapal dan anti-pesawat, peralatan laser dan jamming, dan jet tempur.Aquilino mengatakan tindakan China itu kontras dengan pernyataan masa lalu Presiden China Xi Jinping bahwa Beijing tidak akan mengubah pulau buatan di perairan yang disengketakan menjadi pangkalan militer.China mengklaim Laut China Selatan secara keseluruhan. Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei memiliki klaim yang tumpang tindih atas beberapa bagian laut. AS, bagaimanapun, berpihak pada penuntut saingan Beijing dalam perselisihan tersebut.Amerika Serikat secara rutin mengirim kapal perang dan pesawat tempurnya ke Laut China Selatan untuk menegaskan apa yang disebutnya “hak” untuk “kebebasan navigasi.” [IT/r]