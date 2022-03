Laporan: AS Menyimpulkan Kekejaman terhadap Muslim Rohingya Myanmar adalah Genosida

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden akan secara resmi menyatakan bahwa kekejaman militer Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya merupakan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, menurut sebuah laporan.

Para pejabat Amerika mengatakan kepada kantor berita Reuters bahwa keputusan itu akan diumumkan oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Senin (21/3) di Museum Peringatan Holocaust AS di Washington, DC, yang saat ini menampilkan pameran tentang penderitaan Rohingya."Ini akan mempersulit mereka untuk melakukan pelanggaran lebih lanjut," kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri kepada kantor berita.Blinken memerintahkan "analisis hukum dan faktual" sendiri, menurut pejabat AS yang berbicara dengan syarat anonim. Analisis menyimpulkan tentara Myanmar melakukan genosida.Blinken juga akan mengumumkan $ 1 juta dalam pendanaan untuk Mekanisme Investigasi Independen untuk Myanmar (IIMM), sebuah badan PBB yang mengumpulkan bukti untuk kemungkinan penuntutan, Reuters melaporkan.Sebuah misi pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa menyimpulkan pada 2018 bahwa serangan militer Myanmar termasuk "tindakan genosida," tetapi AS pada saat itu menyebut kejahatan itu sebagai "pembersihan etnis," sebuah istilah yang tidak memiliki definisi hukum di bawah hukum pidana internasional."Ini benar-benar memberi sinyal kepada dunia dan terutama kepada para korban dan penyintas dalam komunitas Rohingya dan lebih luas daripada yang diakui Amerika Serikat tentang gravitasi dari apa yang terjadi," kata seorang pejabat senior Departemen Luar Negeri kedua tentang pengumuman Blinken pada hari Senin.Muslim Rohingya yang berbasis di Negara Bagian Rakhine Myanmar telah menjadi sasaran kampanye pembunuhan, pemerkosaan, dan serangan pembakaran oleh militer yang didukung oleh mayoritas ekstremis Buddha di negara itu dalam apa yang digambarkan oleh PBB sebagai “contoh buku teks tentang pembersihan etnis.”Kampanye brutal telah memaksa lebih dari 730.000 Muslim Rohingya meninggalkan tanah air mereka sejak Agustus 2017 dan mencari perlindungan di Bangladesh.Tindakan keras 2017 adalah subjek investigasi genosida oleh Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). [IT/r]