PM Khan: Pakistan, Seperti India, Tidak Akan Tunduk pada Tekanan Barat 

IslamTimes - Perdana Menteri Imran Khan sekali lagi mengecam kekuatan asing, yang mencoba menekan Pakistan untuk memutuskan hubungan dengan Rusia atas operasi militernya di Ukraina, bersumpah untuk terus membuat keputusan kebijakan berdaulat yang demi kepentingan terbaik bangsa dan rakyatnya.

Perdana Menteri Imran Khan memberi tip pada 'kebijakan luar negeri independen' New Delhi atas konflik Rusia-Ukraina“Selama 3,5 tahun ini kami hanya mencoba membantu Pakistan menjadi makmur,” kata PM Khan tentang partainya yang berkuasa di Pakistan Tehrik-e-Insaf, dalam sebuah pertemuan publik di kota Dargai pada hari Minggu (30/3).PM menjelaskan mengapa dia menolak untuk bergabung dengan paduan suara internasional yang mengutuk Rusia atas serangannya terhadap Ukraina, dengan mengatakan bahwa Pakistan tidak akan mendapatkan apa-apa dengan memenuhi permintaan tersebut. Para diplomat yang mewakili hampir dua lusin misi, termasuk negara-negara Uni Eropa bersama dengan Jepang, Swiss, Kanada, Inggris dan Australia, "melanggar protokol dengan membuat permintaan" dalam surat 1 Maret, tambahnya.Saya belum membungkuk di hadapan siapa pun dan tidak akan membiarkan bangsa saya juga tunduk.Imran Khan menghadapi mosi tidak percaya minggu ini, setelah dia kehilangan mayoritas parlemen menyusul beberapa pembelotan dari partainya. Perdana menteri memarahi pemimpin oposisi di Majelis Nasional secara langsung, menurut Express Tribune, mengatakan Shehbaz Sharif "menyemir sepatu bot ketika dia melihat seorang pria kulit putih dalam setelan jas."“Saya bersumpah bahwa saya tidak akan bersujud di hadapan siapa pun selain Tuhan,” Khan mengulangi, mengangkat perang global yang dipimpin AS terhadap teror sebagai contoh keputusan kebijakan yang dipaksakan oleh Barat yang pada akhirnya tidak membawa apa-apa selain penderitaan bagi Pakistan. “Kami menjadi bagian dari perang Amerika melawan teror di Afghanistan dan kehilangan 80.000 orang dan $100 miliar.”Pakistan telah berada di bawah tekanan Barat yang meningkat untuk secara terbuka mencela dan menjauhkan diri dari Moskow, setelah itu abstain dari resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mengutuk tindakan militer Moskow terhadap Kiev, memilih untuk tetap netral bersama 34 negara lain, termasuk China, Afrika Selatan dan India. .Meskipun menjadi kritikus vokal terhadap pemerintah India yang dipimpin oleh Perdana Menteri Narendra Modi, Khan memberikan pujian kepada negara tetangga karena membuat keputusan "independen" demi kepentingan warganya.India juga menghadapi tekanan dan kritik internasional karena tetap netral dan mengadopsi pendekatan pragmatis untuk memastikan keamanan energi negara itu sendiri. New Delhi terus membeli minyak Rusia, yang tersedia dengan harga diskon, karena beberapa negara telah menghindarinya karena takut akan sanksi pembalasan dari AS.Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan "operasi militer khusus" di Ukraina pada 24 Februari, dengan tujuan yang dinyatakan untuk "demiliterisasi dan denazifikasi" pemerintahnya, memastikan bahwa aspirasi keanggotaan NATO-nya tidak lagi menjadi ancaman bagi Rusia atau republik Donbass yang baru diakui. , yang telah mengalami pengepungan selama tujuh tahun oleh pasukan Kiev.AS dan sekutunya menuduh Rusia memulai invasi "tanpa alasan" untuk menduduki Ukraina. Moskow telah menyaksikan ribuan pengekangan dan sanksi baru yang keras menamparnya sebagai akibatnya, dengan AS, UE, dan lainnya berusaha untuk "mengisolasi" dan "menghancurkan" ekonomi Rusia. [IT/r]