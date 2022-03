Zelensky Memprediksi 'Perang Dunia Ketiga' Jika Negosiasi dengan Putin Gagal

Islam Times - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memperingatkan "Perang Dunia ketiga" jika pembicaraan dengan Vladimir Putin gagal mencapai perdamaian setelah invasi Rusia ke Ukraina.

"[Jika] upaya ini gagal, itu berarti ... Perang Dunia ketiga," kata Zelensky kepada pada hari Minggu seperti dilaporkan The Independent.Pemimpin itu juga mengulangi keyakinannya bahwa pasukan Rusia sedang bekerja untuk “memusnahkan” penduduk sipil Ukraina.“Sayangnya, martabat kita tidak akan menyelamatkan nyawa. Jadi saya pikir kita harus menggunakan format apa pun ... [untuk mencapai] kemungkinan berbicara dengan Putin," kata Zelensky.Pemimpin Ukraina itu berbicara saat peringatan satu bulan invasi Rusia.Ukraina telah melawan serangan di beberapa front dan menghadapi ribuan korban di angkatan bersenjata Rusia dalam hitungan minggu, menurut badan intelijen AS. Skalanya sebanding dengan kerugian AS di Irak dan Afghanistan selama lebih dari satu dekade.Kerugian di antara penduduk sipil Ukraina juga menghancurkan. Menurut laporan PBB, lebih dari 800 orang tewas sejak pertempuran dimulai.Namun Zelensky mengatakan bahwa perang brutal itu memakan banyak korban di penduduk sipil Ukraina. Jutaan orang Ukraina telah meninggalkan tanah air mereka dalam beberapa pekan terakhir.“Kami kehilangan orang setiap hari, orang-orang tak bersalah di lapangan. ... Pasukan Rusia datang untuk memusnahkan kami, untuk membunuh kami,” katanya.Anggota Parlemen AS terus menyerukan lebih banyak bantuan militer dan kemanusiaan untuk dikirim ke Ukraina karena biaya tanggapan pemerintahan Biden semakin tinggi.Meski AS telah bersumpah untuk tidak terlibat dalam situasi yang akan mengarah pada konflik militer langsung dengan Rusia, tapi telah mengirim senjata anti-udara, anti-tank, dan senjata berat lainnya ke angkatan bersenjata Ukraina.[IT/AR]