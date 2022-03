Akar Ekspansionisme NATO yang Munafik dari Konflik Rusia - Ukraina

IslamTimes - Ketegangan antara Rusia dan Ukraina mengambil giliran baru setiap hari, dari ancaman dan perdagangan Barb hingga operasi militer skala penuh. Sekarang ada yang mengatakan kedua belah pihak berada dalam perselisihan yang panjang.

Tampaknya masalah yang disengketakan antara Kiev dan Moskow yang harus disalahkan, tetapi alasan sebenarnya di balik operasi militer ini dapat ditemukan di tempat lain, dengan NATO, Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, yang merupakan aliansi militer yang mengklaim mendukung perdamaian. mendorong dua negara ke dalam perang.Sebenarnya, ini bukan pertama kalinya NATO menyebabkan destabilisasi dan konflik; pada kenyataannya, menyelidiki konflik apa pun selama beberapa dekade terakhir akan mengungkap setidaknya beberapa bukti keterlibatan NATO.NATO adalah aliansi militer antar pemerintah antara 30 negara yang terdiri dari 28 negara Eropa dan dua negara Amerika Utara, yang dibentuk setelah Perang Dunia Kedua dengan dalih untuk mencegah konflik di masa depan.Pakta Pertahanan Atlantik Utara adalah aliansi militer yang dibentuk pada tahun 1949 oleh 12 negara termasuk AS, Kanada, Inggris, dan Prancis. Berdasarkan hal ini anggota aliansi sepakat untuk saling membantu jika terjadi serangan bersenjata terhadap negara anggota mana pun.Tujuan awal NATO adalah untuk melawan ancaman ekspansi Rusia pasca perang di Eropa.Pada tahun 1955 Soviet Rusia menanggapi NATO dengan menciptakan aliansi militernya sendiri dari negara-negara komunis Eropa Timur, Pakta Warsawa.Menyusul runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991, sejumlah negara bekas Pakta Warsawa beralih pihak dan menjadi anggota NATO.Di mata banyak ahli, itu adalah keputusan yang dianggap buruk oleh AS untuk memperluas NATO setelah runtuhnya Uni Soviet. Sementara baik perang maupun perlombaan senjata tidak mengancam barat, mereka terus membangun militer mereka.Pakta Pertahanan Atlantik Utara mengklaim sebagai aliansi murni defensif tetapi telah terlibat dalam banyak konflik sejak awal.Tidak ada operasi militer yang dilakukan oleh NATO selama Perang Dingin, namun, segera setelah itu berakhir, NATO melakukan operasi pertamanya pada tahun 1990 setelah invasi ke Kuwait oleh Irak di bawah Saddam Hussein.Perang Bosnia dimulai pada tahun 1992 dan tak lama kemudian, pada tahun 1993, NATO memulai serangannya di wilayah yang dilanda perang.Intervensi oleh NATO dimulai sebagai intervensi politik dan simbolis, tetapi secara bertahap diperluas untuk mencakup operasi udara skala besar, yang berpuncak pada pengerahan sekitar 60.000 tentara.Pada tahun 1999 NATO melakukan operasi intervensionis lain dengan mengebom Republik Federal Yugoslavia selama perang Kosovo. Serangan udara berlangsung dari tanggal 24 Maret 1999 sampai dengan 10 Juni 1999.Invasi AS ke Afghanistan, keterlibatan militer terpanjang NATO hingga saat ini, telah mengakibatkan hilangnya ratusan ribu nyawa yang tidak perlu.Aliansi tinggal di Afghanistan selama dua dekade, membantu AS, yang merupakan pembelanja terbesar di NATO, memerangi perang Amerika yang tidak dapat dimenangkan.NATO juga terlibat dalam invasi AS ke Irak, perang di Suriah, dan intervensi di Libya.Kritikus Aliansi percaya aliansi hanyalah otot tambahan, membantu agenda militer AS setiap kali Washington perlu mengirim pasukan untuk memulai perang.Hal ini telah mendorong beberapa anggota Eropa untuk mengejar strategi militer kemerdekaan dari NATO di mana mereka tidak akan berada di bawah pengaruh AS.Banyak orang Eropa percaya NATO tidak relevan dengan Eropa, dan ada jutaan orang di Amerika Utara yang merasakan hal yang sama dan berpikir bahwa aliansi itu tidak berguna bagi Amerika Utara.Tampaknya NATO hanya menjadi alat bagi intervensi militer pimpinan Amerika.Dengan konflik yang berkecamuk di Ukraina, kesimpulan bahwa apa yang memicu api ketegangan di tempat pertama adalah ekspansi NATO dan aksesnya ke negara-negara Eropa Timur (beberapa di antaranya memiliki perbatasan yang sama dengan Rusia) disuarakan sekali lagi.Presiden Rusia, Vladimir Putin, telah berulang kali menuntut agar NATO berjanji untuk tidak pernah benar-benar mengasimilasi Ukraina ke dalam Aliansi militernya.Putin berpandangan bahwa ekspansi NATO membuat kawasan itu tidak stabil, jadi mengapa Rusia yang harus disalahkan karena memulai operasi militer?Kebijakan NATO yang arogan terhadap Moskow selama seperempat abad terakhir patut disalahkan atas keadaan saat ini.Analis, yang berkomitmen pada kebijakan luar negeri AS yang realisme dan menahan diri, telah memperingatkan selama lebih dari seperempat abad bahwa terus memperluas aliansi militer menuju kekuatan besar lain tidak akan berakhir dengan baik.Konflik di Ukraina memberikan konfirmasi pasti bahwa itu tidak berakhir dengan baik sama sekali.Sejarah akan menunjukkan bahwa perlakuan Washington terhadap Rusia dalam beberapa dekade setelah runtuhnya Uni Soviet adalah kesalahan kebijakan yang sangat besar. Dapat diprediksi sepenuhnya bahwa ekspansi NATO pada akhirnya akan mengarah pada pelanggaran hubungan yang tragis, dan mungkin dengan kekerasan, dengan Moskow.Berbagai analis perseptif telah memperingatkan kemungkinan konsekuensi dari kebijakan semacam itu tetapi peringatan itu tidak diindahkan dan sekarang rakyat Ukraina membayar harga untuk keputusan kebijakan luar negeri AS yang tidak bijaksana, miopia dan arogansi. [IT/r]