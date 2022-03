AS Mengirim Pencegat Rudal Patriot ke Arab Saudi di tengah Pembalasan Yaman

IslamTimes - Amerika Serikat telah mengirim sejumlah besar pencegat antimisil Patriot ke Arab Saudi atas permintaan mendesak dari Riyadh, kata laporan, di tengah serangan balasan Yaman yang intensif terhadap kerajaan tersebut.

The Wall Street Journal melaporkan bahwa Washington mentransfer pencegat ke kerajaan dalam sebulan terakhir.Laporan itu mengatakan langkah itu bertujuan untuk memperkuat kapasitas pertahanan Arab Saudi untuk memungkinkan kerajaan menangkis serangan pesawat nir awak dan rudal yang dilakukan oleh tentara Yaman dan komite populer sebagai pembalasan atas agresi dan pengepungan Saudi selama bertahun-tahun.Seorang pejabat senior dalam pemerintahan Presiden Joe Biden, yang meminta untuk tidak disebutkan namanya, membenarkan berita tersebut pada Minggu (20/3) malam, mengatakan kepada Associated Press bahwa pemindahan para pencegat itu sejalan dengan janji Biden bahwa “Amerika akan mendukung teman-teman kami di daerah.”Sepanjang perang, Amerika Serikat telah mendukung dan mempersenjatai Arab Saudi. Terlepas dari janjinya untuk mengakhiri “semua dukungan Amerika untuk operasi ofensif dalam perang di Yaman, termasuk penjualan senjata yang relevan,” Biden tahun lalu menyetujui penjualan 280 rudal udara-ke-udara senilai hingga $650 juta ke Arab Saudi.Akhir tahun 2021, kepala Pentagon Lloyd Austin, mengatakan pada konferensi Timur Tengah bahwa Washington “secara signifikan meningkatkan kemampuan Arab Saudi untuk mempertahankan diri.”Arab Saudi melancarkan perang terhadap Yaman pada Maret 2015, memimpin koalisi militer yang terdiri dari sekutu regionalnya, termasuk UEA, dan didukung oleh kekuatan besar Barat, terutama Amerika Serikat.Meskipun kerajaan memperkirakan pada awal perang bahwa itu akan keluar sebagai pemenang hanya dalam beberapa minggu, perang telah berlanjut selama tujuh tahun, menyebabkan ratusan ribu orang Yaman tewas dan jutaan lainnya mengungsi.Angkatan bersenjata Yaman dan sekutu Komite Populer, bagaimanapun, telah tumbuh dengan mantap dalam kekuatan melawan penjajah yang dipimpin Saudi, dan meninggalkan Riyadh dan sekutunya terperosok di negara itu.Hubungan intim Riyadh dengan Washington telah berubah buruk di bawah pemerintahan Biden, yang menerbitkan penilaian oleh badan-badan intelijen AS yang menyimpulkan Putra Mahkota Saudi Mohammed bin Salman (MBS) secara pribadi memerintahkan pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi di konsulat Saudi di Istanbul pada 2018.Namun, pemerintahan Biden tidak menghukum pangeran atau menghentikan dukungannya untuk perang berdarah Arab Saudi di Yaman.Transfer juga datang ketika AS dan sekutunya telah mencari bantuan dari Arab Saudi untuk memompa lebih banyak minyak untuk menahan lonjakan harga energi menyusul kampanye militer Rusia di Ukraina. [IT/r]