Imam Khamenei: Ekonomi Iran Tidak Boleh Terikat dengan Sanksi AS, Negara Harus Menjadi Kebal terhadap Sanksi

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei telah memperingatkan pejabat negara agar tidak membuat perkembangan ekonomi Iran bergantung pada penghapusan sanksi, dengan mengatakan bahwa negara itu harus dijalankan dengan cara yang tidak akan dirugikan oleh sanksi.

Ayatollah Khamenei membuat pernyataan dalam pidato Tahun Barunya kepada bangsa Iran hanya satu hari setelah dia mengeluarkan pesan Nowruz di mana dia menetapkan Tahun Baru Persia sebagai tahun “Produksi: Berbasis Pengetahuan dan Penciptaan Lapangan Kerja.”“Dalam ekonomi, masalah yang paling penting adalah masalah produksi [dalam negeri],” kata Imam Khamenei dalam pidato Senin (21/3), menambahkan bahwa ini adalah mengapa dia menyoroti masalah ini dalam pesan Nowruz untuk bangsa.Imam Ali Khamenei mencatat bahwa sebagian besar tuntutannya di bidang ekonomi ditujukan kepada pejabat negara, yang sebagian besar ditujukan kepada pejabat eksekutif, tetapi juga kepada otoritas kehakiman dan pejabat terkait lainnya.Ayatollah Khamenei mengatakan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi negara, kuncinya adalah bergerak menuju ekonomi berbasis pengetahuan, yang berarti sistem ekonomi di mana pengetahuan memainkan peran aksial di semua bidang produksi.“Jika kita mengejar kebijakan ini dan menjadikan pengetahuan sebagai landasan ekonomi negara dan meningkatkan jumlah perusahaan berbasis pengetahuan, ini akan memiliki banyak manfaat bagi negara. Ini akan meningkatkan produktivitas, meningkatkan kualitas produk, dan mengarah pada produksi produk yang kompetitif.”Salah satu masalah utama dalam perekonomian kita, kata Pemimpin, adalah rendahnya produktivitas sektor ini, yang harus diperbaiki, seraya menambahkan, “Masalah ekonomi penting ini akan terpecahkan jika kita bergerak menuju ekonomi berbasis pengetahuan.”"Meningkatkan produksi dalam negeri adalah satu-satunya cara untuk mencapai kemajuan yang adil dalam ekonomi dan mengatasi masalah kemiskinan di negara ini," kata Ayatollah Khamenei.Imam Ali Khamenei mencatat bahwa ada hampir 7.000 perusahaan berbasis pengetahuan di negara ini, yang dapat menciptakan 300.000 pekerjaan langsung.Ayatollah Khamenei mengatakan dia mengharapkan para pejabat untuk mengambil langkah-langkah untuk menggandakan jumlah perusahaan berbasis pengetahuan di negara ini, sehingga jumlah pekerjaan langsung yang diciptakan oleh mereka juga akan berlipat ganda, terutama di sektor-sektor yang tertinggal dalam hal ini, khususnya sektor pertanian.Ayatollah Khamenei kemudian menekankan bahwa penting bagi negara untuk menjadi mandiri dalam produksi produk pangan pokok serta produk terkait, seperti pakan ternak.“Sayangnya, sektor pertanian kita jauh dari berbasis pengetahuan. Jika kita mengembangkan perusahaan berbasis pengetahuan di sektor ini ... kita akan dapat memanfaatkan sektor ini secara maksimal dan, selanjutnya, ketahanan pangan negara akan terjamin.”“Oleh karena itu, jumlah perusahaan berbasis pengetahuan di sektor ekonomi mana pun dapat dianggap sebagai indeks perkembangannya,” kata Pemimpin.Ayatollah Khamenei menambahkan bahwa penciptaan lapangan kerja adalah masalah ekonomi terpenting kedua yang harus ditangani oleh pihak berwenang, mencatat bahwa pengembangan perusahaan berbasis pengetahuan akan menjadi cara terbaik untuk menciptakan lapangan kerja baru dan mengatasi masalah ini.Menolak tuduhan bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat merupakan hambatan untuk mempromosikan produksi, Imam Khamenei mengatakan kebijakan baru yang diadopsi oleh negara Islam telah membuktikan sebaliknya.“Kebijakan baru telah menunjukkan bahwa adalah mungkin untuk mempromosikan perdagangan luar negeri terlepas dari sanksi AS dan dimungkinkan untuk masuk ke dalam kesepakatan regional sambil mengembangkan sektor minyak negara itu.”Dia menambahkan bahwa meskipun ada sanksi AS, Iran telah mampu mengembangkan ekonominya dan memperluas hubungan regional pada saat yang sama, menasihati pejabat terkait agar tidak mengikat ekonomi negara itu dengan sanksi AS.“Tentu saja, saya tidak mengatakan bahwa kita seharusnya tidak berusaha menghapus sanksi AS. Namun, poin mendasar adalah bahwa kita harus menjalankan negara dengan cara yang tidak akan dirugikan oleh sanksi, ” kata Imam Ali Khamenei.Di bagian lain dari pidatonya, Pemimpin Revolusi Islam mengatakan pandangan sekilas pada apa yang terjadi di dunia membuktikan bahwa Iran benar dalam pendekatan mereka untuk urusan global dengan mencoba untuk tetap independen dari kekuatan dunia dan mempertahankan kemerdekaan negara mereka di dunia. menghadapi segala rintangan.“Perkembangan baru-baru ini di Afghanistan dan Ukraina membuktikan betapa benarnya bangsa Iran dalam memilih untuk melawan arogansi [global],” kata Ayatollah Khamenei.“Dalam kasus Ukraina, seluruh dunia menyaksikan rasisme Barat,” kata Ayatollah Khamenei, mengkritik perlakuan diskriminatif terhadap orang kulit berwarna yang ingin melarikan diri dari perang di negara Eropa Timur itu.Imam Khamenei mengatakan ketidakadilan besar dilakukan kepada orang-orang di negara-negara yang tunduk pada Amerika Serikat, tetapi mereka tidak menunjukkan reaksi, tetapi "mereka mencoba memeras negara-negara merdeka dengan kedok tuduhan hak asasi manusia."“Mereka bahkan jelas khawatir bahwa perang [Ukraina] sedang terjadi di Eropa dan bukan di Timur Tengah.” Artinya, jika perang terjadi di Timur Tengah, mereka tidak akan terlalu peduli. [IT/r]