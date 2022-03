Apakah Turki Sudah Berpihak dalam Konflik Rusia-Ukraina?

Islam Times - Turki dan Amerika Serikat pernah menikmati visi bersama dan kemitraan strategis. Ketika Condoleezza Rice menjabat sebagai menteri luar negeri, dia mengatakan Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Turki “berdedikasi untuk menarik Turki ke barat menuju Eropa,” dan berpendapat bahwa aksesi UE negara itu adalah prioritas strategis bagi orang Amerika dan Turki, tulis Robert Ellis, penasihat internasional di Research Institute for European and Amerian Studies di situs National Interest.

Demikian pula, Presiden Barack Obama menyatakan hal yang sama ketika menggambarkan pentingnya kemitraan antara negara berpenduduk mayoritas Kristen dan negara berpenduduk mayoritas Muslim. Namun kekecewaan Obama tampak jelas ketika dia duduk untuk wawancara dengan The Atlantic pada tahun 2016: dia menganggap Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai orang yang gagal dan otoriter.Sebelum ia menjadi walikota Istanbul pada 1990-an, Erdogan adalah presiden Istanbul Youth Group, sebuah faksi dari Partai Keselamatan Nasional (MSP) yang dipimpin Necmettin Erbakan, yang ditutup setelah kudeta militer 1980. Erdogan juga melihat bagaimana partai baru Erbakan, Partai Kesejahteraan (RP), kemudian dilarang dari pemerintahan, dan kekhawatiran itu menginformasikan pendekatannya terhadap kepemimpinan.Inilah sebabnya, ketika Erdogan mendirikan AKP pada tahun 2001, ia mengenakan jubah reformasi liberal untuk mendapatkan kekuasaan dalam pemilihan tahun 2002. Namun, pada kenyataannya, permohonan Turki untuk menjadi anggota UE merupakan langkah strategis untuk mengebiri militer dan kemapanan sekuler, yang dilakukan Erdogan dalam serangkaian uji coba dari 2008 hingga 2013.Pada Oktober 2012, cendekiawan Islam Ibrahim Kalin, yang sekarang menjadi juru bicara Erdogan, menjelaskan ke mana arah “Turki baru” Erdogan dalam pidato utama di Forum Istanbul. Kalin menolak model demokrasi sekuler, politik, dan pluralisme Eropa, yang menurutnya hanya memiliki sedikit daya tarik di dunia Arab dan Muslim. Sebaliknya, Turki berusaha mengejar kebijakan luar negeri yang berbasis nilai dan berprinsip.Pada tahun 2013 niat Erdogan menjadi lebih jelas bagi orang lain. Anggota parlemen liberal Andrew Duff menyimpulkan bahwa AKP telah menggantikan Kemalisme dengan Islamisme, dan liberal Belanda Marietje Schaake meratap dengan mengatakan "impian kami tentang Turki Eropa telah berubah menjadi mimpi buruk."Ketika Erdogan mengunjungi St. Petersburg pada 2013, dia meminta Vladimir Putin untuk membiarkan Turki masuk ke Organisasi Kerjasama Shanghai (SCO) “dan menyelamatkan kita dari masalah ini” (tuntutan Uni Eropa untuk reformasi sejati). Lima tahun kemudian, pada tahun 2018, kepala hubungan internasional Erdogan, Ayse Sözen Usluer, mengatakan, “Selama 10-15 tahun terakhir khususnya, Turki tidak merasa perlu untuk memilih antara Barat dan Timur, atau antara AS dan Rusia. Turki tidak lagi melihat kebijakan luar negerinya dalam kerangka Perang Dingin atau aliansi Timur vs. Barat.”Namun dua bulan lalu Erdogan sekali lagi menyatakan bahwa keanggotaan UE tetap menjadi prioritas strategis, yang menunjukkan betapa tertekannya dia oleh runtuhnya ekonomi Turki. Sekarang, dengan invasi Rusia ke Ukraina, Erdogan terjebak di antara batu dan tempat yang sulit. Baik Erdogan dan Putin berbagi mimpi pembangkangan untuk memperluas perbatasan negara mereka dan, dalam kasus Erdogan, menduduki Siprus utara dan wilayah Suriah utara.Di satu sisi, sebagai mitra dagang dekat—Turki adalah investor asing terbesar Ukraina tahun lalu—Turki mengutuk invasi Rusia.Tapi di satu sisi lain, Turki belum melangkah lebih jauh; Ankara menolak untuk menjatuhkan sanksi. Seperti yang dijelaskan Kalin, “Kami memiliki ikatan komersial seperti gas alam, pariwisata dan pertanian. Kami tidak ingin membuat langkah berbahaya bagi negara kami.” Turki juga ingin “menjaga saluran kepercayaan tetap terbuka,” meskipun upaya mediasinya terbukti tidak membuahkan hasil.Pada saat yang sama, Erdogan telah mencoba menggunakan peran Turki sebagai mediator agar Amerika Serikat menjatuhkan sanksi dan menyetujui penjualan empat puluh jet tempur F-16 baru. Lebih lanjut, Rusia mungkin menggunakan kenetralan yang diklaim Turki untuk menghindari sanksi dengan cara yang sama seperti yang dilakukan Iran. Turkish Airlines, misalnya, tidak hanya mempertahankan penerbangannya ke Moskow, tetapi juga meningkatkan kapasitasnya. Meskipun turis Rusia tidak lagi dapat menggunakan Visa dan Mastercard mereka, mereka masih dapat menggunakan kartu Mir Rusia mereka di ATM dan untuk transaksi lainnya.Mengingat dukungan internasional untuk Ukraina, bagaimana pendekatan kebijakan luar negeri Turki yang berbasis nilai dan berprinsip akan berkembang selama krisis ini masih harus dilihat, tandasnya.[IT/AR]