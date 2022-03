AS Berlakukan Pembatasan Visa terhadap China

IslamTimes - AS memberlakukan pembatasan visa pada pejabat China untuk menghukum Beijing karena dugaan penindasan, intimidasi dan pelecehan terhadap aktivis hak asasi manusia dan pembangkang, baik di China dan di seluruh dunia, Departemen Luar Negeri mengatakan pada hari Senin (21/3). Sebagai contoh, Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengutip “genosida” terhadap Uighur dan penindasan di Tibet dan Hong Kong.

China “berusaha untuk mengintimidasi, melecehkan, dan menindas para pembangkang dan pembela hak asasi manusia di dalam dan di luar,” kata Blinken, menambahkan bahwa “pelaku pelanggaran hak asasi manusia harus terus menghadapi konsekuensi.”AS “menolak upaya pejabat [Republik Rakyat China] untuk melecehkan, mengintimidasi, mengawasi dan menculik anggota kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk mereka yang mencari keselamatan di luar negeri, dan warga AS, yang berbicara atas nama populasi yang rentan ini, Blinken mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh Departemen Luar Negeri pada Senin (21/3) sore.Sanksi AS menargetkan para pejabat "yang diyakini bertanggung jawab atas, atau terlibat dalam, kebijakan atau tindakan" yang menargetkan komunitas, aktivis, dan masyarakat sipil ini "di China dan sekitarnya," kata Departemen Luar Negeri, menambahkan, "Kami berkomitmen untuk membela hak asasi manusia di seluruh dunia.”Sebagai contoh “penindasan transnasional” China, AS mengatakan Beijing berusaha membungkam aktivis Uighur yang “melayani rakyat Amerika” dengan menolak izin kepada anggota keluarga mereka untuk meninggalkan China.Washington mendesak Beijing untuk “mengakhiri genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang sedang berlangsung di Xinjiang, kebijakan represif di Tibet, tindakan keras terhadap kebebasan mendasar di Kong Kong,” dan pelanggaran lainnya di tempat lain.Pengumuman itu muncul setelah percakapan telepon Jumat antara Presiden AS Joe Biden dan timpalannya dari China Xi Jinping, di mana Washington mengancam China dengan "konsekuensi" kecuali jika menolak Rusia dan bergabung dengan embargo pimpinan AS terhadap Moskow.China adalah negara berdaulat yang menentang sanksi sepihak dan berhak membela kepentingannya sesuai dengan itu, kata pemerintah di Beijing sebagai tanggapan. Xi mengatakan kepada Biden bahwa China berdiri untuk perdamaian dan melawan perang dan mendukung solusi diplomatik dari konflik Ukraina. [IT/r]