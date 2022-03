Media: AS Akan Kirim Rudal Soviet ke Ukraina

IslamTimes - AS berencana akank mengirimkan sistem antipesawat menengah ke Ukraina yang diambil dari persediaan perangkat keras militer Sovietnya sendiri, Wall Street Journal melaporkan pada hari Senin, mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.

Sistem anti-pesawat diperoleh melalui program rahasia untuk mempelajarinya dan mengajari pasukan Amerika cara melawannya. Pasukan Ukraina dilatih dalam penggunaan sistem ini, yang telah mereka operasikan selama beberapa dekade.Setidaknya beberapa pasokan akan ditarik dari Redstone Arsenal di Alabama, kata para pejabat kepada surat kabar itu, seraya menambahkan bahwa pesawat kargo C-17 Globemaster baru-baru ini terbang ke lapangan terbang terdekat di Huntsville.Washington “berharap bahwa penyediaan pertahanan udara tambahan akan memungkinkan Ukraina untuk menciptakan zona larangan terbang de facto,” kata surat kabar itu. Anggota NATO telah berulang kali menolak seruan Kiev untuk menetapkan zona larangan terbang di atas Ukraina, dengan menyatakan bahwa itu akan menarik mereka langsung ke dalam permusuhan dan dapat menyebabkan perang dunia.Daftar peralatan yang dijadwalkan untuk pengiriman tidak termasuk rudal jarak jauh S-300, kata laporan itu. AS dilaporkan membeli setidaknya satu baterai semacam itu dari Belarus pada 1990-an dalam operasi rahasia. Tetapi Washington berencana untuk memasok sistem jarak pendek 9K33 Osa, menurut sumber WSJ.Rabu lalu, Jim Sciutto dari CNN melaporkan bahwa AS dan sekutu NATO akan mengirim ke Ukraina serangkaian sistem pertahanan udara Soviet dengan kemampuan yang lebih baik daripada rudal Stinger yang diluncurkan di bahu yang dikirim dalam jumlah ratusan pada minggu-minggu sebelum serangan Rusia.Dia mengacu pada kesepakatan potensial dengan Slovakia, yang kemudian menegaskan pihaknya bersedia untuk berbagi sistem S-300 sendiri dengan Ukraina. Menteri Pertahanan Slovakia, Jaroslav Nad, mengatakan pada konferensi pers pada hari Kamis bahwa dia membahas rencana tersebut dengan rekannya dari AS yang berkunjung, Lloyd Austin, dan bahwa negaranya ingin menerima “pengganti yang layak” terlebih dahulu.Militer Rusia melaporkan menghancurkan beberapa baterai S-300 Ukraina selama serangan hampir sebulan. Salah satu tujuan yang dinyatakan dari serangan Rusia adalah untuk mendemiliterisasi Ukraina dan memastikan bahwa itu tidak akan menimbulkan ancaman apa pun terhadap wilayah Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri, yang diakui Moskow sebagai negara merdeka sebelum serangan itu.Moskow telah memperingatkan bahwa mereka akan mempertimbangkan konvoi yang mengirimkan senjata ke Ukraina sebagai target yang sah bagi angkatan bersenjatanya. WSJ tidak menjelaskan usulan logistik pengiriman sistem anti-pesawat milik AS. [IT/r]