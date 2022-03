Rusia Mengatakan Tidak Ingin Saling Menutup Kedutaan dengan AS

IslamTimes - Moskow tidak tertarik untuk saling menutup misi diplomatik dengan Amerika Serikat karena saluran komunikasi ini penting dalam situasi saat ini, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Ryabkov mengatakan kepada acara 60 Minutes Rossiya-1 pada hari Selasa (22/3).

“Kami tidak ingin misi diplomatik ditutup. Kami percaya bahwa dalam situasi saat ini, saluran komunikasi seperti itu penting meskipun kami tidak memiliki ilusi,” katanya, seperti dikutip oleh kantor berita Tass.Menanggapi sanksi Washington dan pengusiran lebih banyak diplomat Rusia, Moskow melarang kedutaan AS mempekerjakan warga negara Rusia dan negara ketiga.Kedutaan AS kemudian mengatakan bahwa mereka akan mengurangi jangkauan layanan konsuler, termasuk mempertimbangkan aplikasi visa selain untuk perjalanan diplomatik.Sejak 1 Agustus 2021, Kedutaan Besar AS di Moskow hanya beroperasi dengan 120 karyawan, jumlah terendah dalam lima tahun. [IT/r]