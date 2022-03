WSJ: Perang Ukraina Memperumit Strategi Militer Administrasi Biden di China dan Rusia

IslamTimes - AS berencana untuk meningkatkan pengeluaran militer dan meningkatkan kehadiran militernya di dekat Rusia sebagai tanggapan atas operasi Moskow di Ukraina, sambil mencoba mempertahankan fokus jangka panjang untuk melawan China, The Wall Street Journal mengutip pernyataan pejabat dan mantan pejabat saat ini.

“Operasi 24 Februari telah memicu seruan dari Partai Republik dan Demokrat di Kongres untuk puluhan miliar lebih dalam pengeluaran pertahanan, sementara sekutu di Eropa telah menggambarkan perang sebagai panggilan bangun yang membutuhkan langkah-langkah militer yang tidak terpikirkan hanya beberapa bulan yang lalu. Namun, pemerintahan Biden berusaha untuk menyeimbangkan apa yang dilihatnya sebagai momen penting bagi Eropa dengan keinginan untuk membuat AS tetap fokus di Asia.”“Saya pikir ini adalah peristiwa 9/11 untuk Eropa,” kata seorang pejabat senior Pentagon kepada surat kabar itu, menambahkan bahwa sementara Pentagon akan menanggapi sesuai dengan apa yang dibutuhkan negara-negara itu, fokus utama tetap pada melawan Beijing. “Saya pikir ada ruang untuk meningkatkan postur kita bersama sekutu kami di Eropa tanpa adanya suara yang sangat besar yang mencegah kami untuk dapat fokus pada China.”“Terlepas dari fokus yang meningkat di Moskow, strategi pertahanan AS yang baru, yang akan dirilis awal tahun ini, telah tertahan saat krisis Rusia muncul. Semua pembuat kebijakan menyelesaikan dokumen itu akhir tahun lalu dan mengubah bahasanya sedikit setelah invasi, kata para pejabat. Tetapi mereka tidak melakukan penulisan ulang dokumen secara besar-besaran, dan ketika dirilis dalam beberapa bulan mendatang, strategi tersebut masih akan menempatkan Rusia sebagai prioritas sekunder di belakang China, menurut pejabat Pentagon.“China tetap dalam penilaian kami satu-satunya negara yang secara sistematis dapat menantang Amerika Serikat untuk saat ini dan selama sisa abad ini, itu berarti secara diplomatik, teknologi, ekonomi, militer, geopolitik,” kata pejabat itu kepada WSJ. “Dan Rusia tidak ada di kamp itu, mereka tidak setahun yang lalu, mereka tidak hari ini.”“Operasi Moskow di Ukraina memaksa para pejabat AS untuk bergulat lagi dengan melawan dua musuh utama sekaligus, masalah yang telah menghidupkan kembali perdebatan Perang Dingin yang telah lama terbengkalai tentang kuantitas versus kualitas dalam membagi kekuatan yang langka antara Eropa dan Asia.”“Gedung Putih menolak mengomentari perubahan strategi militernya, atau rencana strategi menyeluruh yang terpisah, yang disebut strategi keamanan nasional, yang juga telah ditunda.”“AS telah mengirimkan lebih dari 15.000 tentara ke Eropa di tengah krisis di Ukraina, meningkatkan tingkat pasukan Amerika di Eropa menjadi lebih dari 100.000 personel untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade. Anggota NATO juga telah mengerahkan bala bantuan ke Baltik, Polandia, Hongaria, dan Rumania.”"Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin bertemu di markas NATO pekan lalu dengan rekan-rekannya dari anggota aliansi lainnya untuk membahas peningkatan kekuatan lebih jauh. Mereka mengarahkan perencana militer dari semua anggota NATO untuk menyusun rencana yang kemungkinan akan dibahas ketika Presiden Biden bertemu dengan kepala pemerintahan aliansi lainnya di Eropa minggu ini.” [IT/r]