Lingkaran Zionis: Kesepakatan Nuklir Iran Menimbulkan Ancaman Eksistensial bagi 'Israel'

IslamTimes - Media Zionis menggambarkan pertemuan puncak Mesir-Emirat-Zionis Israel sebagai pertemuan ketakutan yang berbagi keprihatinan yang sama tentang kesepakatan nuklir yang akan segera terjadi antara Iran dan kekuatan dunia.

Presiden Mesir Abdul Fattah Al-Sisi telah bertemu dengan putra mahkota Emirai Mohammad bin Zayed dan Perdana Menteri Zionis Naftali Bennett untuk membahas keputusan AS untuk bergabung kembali dengan perjanjian dengan Iran.Zionis 'Israel' dan sekutunya 'Arab' menganggap bahwa keputusan AS adalah konsesi dan bahkan penyerahan yang mendukung Tehran demi fokus pada konfrontasi dengan Rusia.“Pakta nuklir akan ditandatangani dalam beberapa hari, dan Amerika Serikat meninggalkan kita. Haruskah kita mencari teman lain di dunia, seperti China?” wartawan Avri Gilad bertanya.Pakar urusan Arab Zvi Yehezkeli menganggap bahwa presiden AS Joe Biden memberikan tiga hadiah kepada Iran: menarik diri dari Afghanistan, meninggalkan Ukraina di hadapan Rusia, dan menimbulkan ancaman eksistensial terhadap keamanan Zionis Israel. [IT/r]