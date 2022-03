Biden akan Mengumumkan Sanksi Tambahan untuk Rusia 

Islam Times - Presiden Biden bermaksud mengumumkan paket sanksi baru Rusia dalam kunjungannya ke Eropa minggu ini, termasuk langkah-langkah untuk menindak penghindaran sanksi, kata penasihat keamanan nasional Gedung Putih Jake Sullivan pada konferensi pers Selasa.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah memohon kepada Barat untuk menjatuhkan sanksi baru "setiap minggu sampai mesin militer Rusia berhenti."Biden akan melakukan perjalanan ke Brussel pada hari Rabu untuk pertemuan darurat dengan para pemimpin NATO, G7 dan Uni Eropa, sebelum menuju ke Warsawa untuk bertemu dengan presiden Polandia dan para ahli yang terlibat dalam upaya kemanusiaan.Sullivan mengatakan Biden akan berkoordinasi dengan sekutu untuk mengumumkan tindakan di tiga front utama tanggapan Barat terhadap invasi Rusia: memberikan Ukraina bantuan militer tambahan, memberlakukan dan memperketat sanksi terhadap Rusia, dan memperkuat sayap timur NATO.Biden juga akan mengumumkan "aksi bersama meningkatkan keamanan energi Eropa" dan kontribusi tambahan AS "tanggapan kemanusiaan yang terkoordinasi," tambah Sullivan.Sullivan mengatakan AS percaya bahwa Vladimir Putin telah "secara nyata gagal" dalam "ketiga tujuan" yang ingin dicapainya dengan invasi - menaklukkan Ukraina, meningkatkan kekuatan dan prestise Rusia, dan memecah belah serta melemahkan Barat.Klaim tersebut sejalan dengan penilaian dari Pentagon dan pejabat Barat lainnya tentang situasi militer di Ukraina, yang dalam banyak hal mencapai jalan buntu mematikan.Seorang pejabat senior pertahanan AS mengatakan kepada wartawan pada Selasa bahwa ada "indikasi" Ukraina "sekarang dapat dan bersedia untuk mengambil kembali wilayah" yang awalnya direbut oleh pasukan Rusia, yang terus mengalami banyak korban dan masalah logistik yang serius."Rusia tidak akan pernah merebut Ukraina dari rakyat Ukraina," kata Sullivan dari podium Gedung Putih.Namun dia memperingatkan, "Akan ada hari-hari sulit di depan di Ukraina, yang paling sulit bagi pasukan Ukraina di garis depan, dan warga sipil di bawah pemboman Rusia.""Perang ini tidak akan berakhir dengan mudah atau cepat," kata Sullivan.[IT/AR]