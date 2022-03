Menlu Hisham Sharaf: Pihak-pihak yang Melakukan Pengepungan di Yaman Akan Membayar Mahal

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Yaman Hisham Sharaf mengecam Amerika Serikat karena mendorong Arab Saudi untuk melanjutkan agresi di negaranya, memperingatkan bahwa negara-negara anggota koalisi yang dipimpin Saudi akan membayar harga tinggi untuk pengepungan mereka di Yaman.

Pada hari Selasa (22/3), jaringan televisi Yaman al-Masirah mengutip Sharaf yang mengatakan bahwa negaranya telah menjadi sasaran "agresi terburuk".Menteri mengutuk pernyataan terbaru yang dibuat oleh Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken sebagai "tidak benar" di mana dia mengatakan serangan balasan Yaman yang menargetkan Arab Saudi menghantam fasilitas sipil.“Kami mengutuk serangan akhir pekan di Arab Saudi oleh … Houthi dan akan terus membantu Arab Saudi mempertahankan wilayahnya. Serangan Houthi telah menargetkan infrastruktur, sekolah, masjid, dan tempat kerja. Ini adalah serangan terhadap warga sipil, dan itu harus diakhiri,” kata Blinken dalam sebuah tweet pada hari Senin.Sharaf menekankan bahwa pasukan Yaman “tidak menargetkan warga sipil atau fasilitas apa pun yang bersifat sipil”, melainkan menargetkan posisi militer dan strategis dengan sifat ekonomi yang membantu Riyadh membiayai perangnya di Yaman.Dia juga mencatat bahwa pernyataan Blinken datang ketika AS berusaha memuaskan Riyadh untuk mendorong kerajaan itu memompa lebih banyak minyak untuk menahan lonjakan harga energi setelah kampanye militer Rusia di Ukraina.Menteri menekankan bahwa serangan balasan Yaman adalah respons alami terhadap pengepungan dan agresi Saudi, dengan mengatakan "siapa pun yang mengepung rakyat Yaman dan membunuh warga sipil di berbagai wilayah Yaman akan membayar harga tinggi di rumahnya sendiri".Pada hari Minggu, pasukan Yaman menargetkan fasilitas milik Aramco di beberapa kota Saudi dan posisi strategis lainnya di kerajaan sebagai bagian dari operasi "Breaking the Siege 2". [IT/r]