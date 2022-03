Media: Upaya AS Akan Membekukan Cadangan Emas Rusia

IslamTimes - Menteri Keuangan AS Janet Yellen akan bertemu minggu ini dengan sekelompok senator bipartisan untuk membahas peluang membekukan cadangan emas Rusia senilai $132 miliar, sebuah situs berita Amerika Axios melaporkan .

“Menteri Yellen secara teratur bertemu dengan anggota Kongres untuk membahas undang-undang. Selain itu, staf Departemen Keuangan sering memberikan bantuan teknis mengenai tagihan sanksi,” kata juru bicara departemen.Senator Maine Angus King mengklaim undang-undang itu bisa disahkan Senat paling cepat minggu ini. Inisiatif ini dimaksudkan untuk menghilangkan kesempatan Moskow untuk mengurangi dampak sanksi Barat terhadap ekonominya dengan memonetisasi cadangan emasnya yang besar, menghukum Kremlin atas tindakan militernya di Ukraina.“Pasokan emas besar-besaran Rusia adalah salah satu dari sedikit aset yang tersisa yang dapat digunakan Putin untuk menjaga ekonomi negaranya agar tidak jatuh lebih jauh. Dengan menyetujui cadangan ini, kami selanjutnya akan mengisolasi Rusia dari ekonomi dunia dan meningkatkan kesulitan kampanye militer Putin yang semakin mahal,” jelas King.Politisi Amerika di balik inisiatif tersebut percaya bahwa Moskow menggunakan emas untuk menghalangi devaluasi mata uang nasionalnya, rubel. Washington, DC khawatir bahwa cadangan emas yang besar memungkinkan Kremlin membeli mata uang bernilai tinggi di pasar internasional.Pada tanggal 8 Maret, kelompok senator AS yang sama memperkenalkan RUU yang dirancang untuk menutup celah ini dalam sanksi yang memungkinkan Rusia untuk memperdagangkan emas. RUU itu berjudul "Hentikan EMAS Rusia," yang merupakan singkatan dari "Hentikan Pemerintah Rusia dan Oligarki dari Membatasi Demokrasi." Jika diadopsi, undang-undang tersebut akan memungkinkan pemerintah AS untuk menerapkan sanksi sekunder kepada siapa pun yang menjual atau membeli emas milik bank sentral Rusia.Menteri Keuangan Rusia Anton Siluanov sebelumnya telah menyatakan bahwa Moskow telah kehilangan hampir $300 miliar cadangannya karena sanksi AS dan Uni Eropa. Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov mengatakan bahwa pembekuan aset Bank Sentral sama dengan "pencurian". Presiden Rusia Vladimir Putin menggambarkan sanksi anti-Rusia sebagai "agresi total yang tidak terselubung" dan "perang yang dilakukan dengan cara ekonomi, politik, dan informasi." [IT/r]