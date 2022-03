Kemenlu Suriah: Pengecualian AS dari Tindakan Pemaksaan atas Daerah Pendudukan di Suriah adalah Penipuan Murahan

IslamTimes - Suriah telah menegaskan bahwa kemunafikan yang dilakukan oleh pemerintah AS dengan mengecualikan beberapa daerah yang diduduki di timur laut dan barat laut Suriah dari tindakan pemaksaan hanyalah penipuan murahan, menekankan bahwa kebohongan kekaisaran kebohongan Amerika dan Barat tidak lagi menipu siapa pun.

“Ada berita kemarin dan hari ini tentang pendekatan baru oleh pemerintah AS untuk mengecualikan daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan AS di Republik Arab Suriah, yang dikendalikan oleh kelompok-kelompok separatis yang setia kepada Washington dan milisi teroris yang setia kepada rezim Turki di timur laut dan barat laut Suriah dari tindakan pemaksaan sepihak yang tidak sah yang diberlakukan oleh Washington di Suriah bertahun-tahun yang lalu,” kata Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat dalam sebuah pernyataan pada hari Rabu (23/3).Kementerian menegaskan bahwa “Kemunafikan pemerintah AS ini, yang terlibat dalam agresi terhadap Suriah untuk membenarkan kebijakannya yang diklaim bertujuan untuk meningkatkan mekanisme pengiriman bantuan kemanusiaan dan mengurangi kerugian ekonomi ke daerah-daerah itu, hanyalah sebuah penipuan murahan Amerika atas legitimasi internasional dan nilai-nilai yang diadvokasi oleh PBB dalam semua resolusinya terkait dengan Suriah, di atas menghormati kedaulatan, kemerdekaan, dan integritas teritorial Republik Arab Suriah.”Kementerian menambahkan bahwa pengenaan Washington terhadap keberadaan kelompok anak terlantar dan menganggap mereka memiliki otoritas di wilayah yang didudukinya, dan undang-undang pencurian tanaman pertanian, minyak, gas, dan kekayaan Suriah lainnya adalah pengabadian perilaku yang dapat menggagalkan proses politik untuk menyelesaikan krisis di Suriah, dan itu menciptakan lebih banyak kekacauan, kekerasan, dan memicu kecenderungan separatis di seluruh wilayah kami dan dunia, yang menyaksikan krisis serupa.”Kementerian mencatat bahwa pemerintah AS, agen-agennya, dan alat-alatnya tahu bahwa cara terbaik untuk meringankan penderitaan rakyat Suriah dan mengurangi dampak krisis, yang berlangsung selama lebih dari sepuluh tahun dan Washington adalah yang paling menonjol yang mengaduknya, hanya melalui penghormatan terhadap legitimasi internasional dan resolusi PBB, yang terutama adalah penghormatan terhadap kedaulatan Suriah dan pencabutan tindakan pemaksaan yang tidak adil yang diberlakukan oleh negara-negara Barat.Kementerian menekankan bahwa kerajaan kebohongan Amerika dan Barat tidak lagi menipu siapa pun, karena proyek ilusinya untuk kebebasan, demokrasi, dan hak asasi manusia telah terbukti salah dan tidak valid di lebih dari satu tempat, dan inilah kegiatan kriminalnya di laboratorium perang biologisnya. yang bersaksi bahwa sebuah kerajaan di mana kebohongan dan standar ganda digabungkan adalah ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan internasional.Kementerian menyimpulkan dengan mengatakan: “Pemerintah Republik Arab Suriah berhak untuk menuntut pemerintah AS dan alat-alatnya atas kejahatan yang dilakukan terhadap Suriah, dan meminta pertanggungjawaban atas kerusakan serius yang diakibatkan oleh kebijakan permusuhannya.” [IT/r]