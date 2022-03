China Menyebut AS Sebagai “Pelanggar Hak Asasi Manusia Terbesar di Dunia”

IslamTimes - Beijing telah berjanji akan menanggapi dengan cara yang sama kecuali AS mencabut daftar hitam pejabat China yang dikatakan bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia.

Berbicara pada konferensi pers reguler pada hari Selasa (22/3), juru bicara Kementerian Luar Negeri Wang Wenbin menuduh AS "menodai China, menindas pejabat China tanpa alasan, melanggar hukum internasional ... dan sangat mencampuri urusan dalam negeri China."Wang mengatakan Beijing akan menanggapi dengan "tindakan balasan timbal balik" jika AS tidak segera mencabut sanksinya.Pernyataan itu muncul setelah Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menuduh pemerintah China melakukan “genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan” terhadap Uyghur, etnis minoritas Muslim yang tinggal di wilayah Xinjiang barat laut China. Dia menambahkan bahwa Washington telah memasukkan daftar hitam pejabat China yang dikatakan bersalah atas pelanggaran hak asasi manusia.Wang menanggapi dengan baik, menyebut AS "pelanggar hak asasi manusia terbesar di dunia," yang perlakuan historisnya terhadap penduduk asli Amerika "merupakan genosida de facto." Dia juga mengkritik Washington atas “diskriminasi rasial sistemik yang bertahan lama” terhadap orang Afrika-Amerika.Beberapa kelompok hak asasi manusia global telah lama menuduh China menindas orang Uyghur dan memaksa mereka untuk bekerja di kamp kerja paksa. Beijing telah membantah tuduhan itu, bersikeras bahwa Uyghur belajar di pusat pendidikan dan pelatihan kejuruan sebagai bagian dari program integrasi dan deradikalisasi negara. [IT/r]