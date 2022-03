Kepala NATO: China Mendukung Rusia dengan 'Kebohongan dan Informasi yang Salah' 

IslamTimes - Sekretaris Jenderal NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada wartawan pada hari Rabu (23/3) bahwa China telah memberikan dukungannya kepada Rusia dengan menyebarkan "kebohongan dan informasi yang salah" tentang konflik di Ukraina.

Jens Stoltenberg mengatakan blok militer akan "mengatasi peran China" pada pertemuan puncak mendatangStoltenberg mengatakan bahwa aliansi akan meminta China untuk melawan Rusia tetapi Beijing tidak mungkin mendengarkan. "Beijing telah bergabung dengan Moskow dalam mempertanyakan hak negara-negara merdeka untuk memilih jalan mereka sendiri," kata Stoltenberg pada konferensi pers pada hari Rabu (23/3), menjelang KTT NATO di Brussel pada hari Kamis (24/3). "China telah memberi Rusia dukungan politik, termasuk dengan menyebarkan kebohongan terang-terangan dan informasi yang salah," lanjut Stoltenberg.Tidak jelas contoh "kebohongan dan misinformasi" mana yang dimaksud Stoltenberg, meskipun China telah bergabung dengan Rusia dalam mengutuk aktivitas laboratorium biologi yang didanai AS di Ukraina. Para pejabat AS telah membantah klaim bahwa laboratorium penelitian Ukraina sedang mengerjakan senjata biologis, bertentangan dengan dokumen yang diterbitkan oleh Rusia. Namun, pejabat Amerika mengkonfirmasi keberadaan laboratorium.AS harus berdialog dengan Rusia dan mengatasi 'inti' krisis Ukraina, kata Xi kepada BidenBeijing telah menolak untuk memberikan sanksi kepada Rusia atas tindakannya di Ukraina. Pemerintah China telah secara terbuka menegaskan hak Ukraina atas integritas teritorial, tetapi telah menyoroti ekspansi NATO yang berkelanjutan ke Eropa Timur sebagai faktor kunci di balik konflik saat ini.Stoltenberg mengatakan bahwa para pemimpin NATO akan “mengatakan peran China” selama konferensi hari Kamis, dan akan meminta negara adidaya Asia untuk “memenuhi tanggung jawabnya sebagai anggota Dewan Keamanan PBB” dan “menahan diri untuk tidak mendukung upaya perang Rusia dan bergabung dengan seluruh dunia dalam menyerukan diakhirinya perang ini dengan segera dan damai.”Para diplomat China telah menyerukan penyelesaian perang yang dinegosiasikan, tetapi tidak mungkin untuk bergabung dengan NATO dalam mengutuk Rusia secara langsung. Beijing telah menolak tuntutan serupa oleh Stoltenberg pekan lalu, mengutip pemboman NATO atas kedutaan besar China di Beograd, Serbia pada tahun 1999 sebagai salah satu alasan tidak akan mendengarkan "kuliah tentang keadilan dari pelanggar hukum internasional."Wakil Menteri Luar Negeri China Le Yucheng menyatakan pekan lalu bahwa NATO dapat menghindari perang di Ukraina dengan menempuh jalan yang berbeda setelah jatuhnya Uni Soviet. “Komitmen sederhana untuk tidak melakukan ekspansi ke timur dapat dengan mudah mengakhiri krisis dan menghentikan penderitaan,” katanya, mengulangi argumen yang dibuat berulang kali oleh Moskow dalam beberapa tahun terakhir.China, India, Pakistan, Afrika Selatan, dan 30 negara lainnya abstain dari resolusi Majelis Umum PBB awal bulan ini yang mengutuk serangan Rusia di Ukraina. Sejak memilih netralitas, beberapa negara ini mendapat tekanan dari AS untuk membalikkan keputusan mereka dan mendukung Barat. [IT/r]