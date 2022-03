Rusia Akan Usir Diplomat AS dalam Langkah Pembalasan

IslamTimes - Rusia mengatakan sedang mengusir beberapa diplomat Amerika dari Kedutaan Besar AS di Moskow dan menyatakan mereka "persona non grata" sebagai tanggapan atas langkah sebelumnya oleh Washington mengusir perwakilan Rusia ke PBB.

"Kami dapat mengonfirmasi bahwa Kedutaan Besar AS menerima daftar diplomat yang dinyatakan "persona non grata" dari Kementerian Luar Negeri Rusia pada 23 Maret," kata juru bicara Departemen Luar Negeri, Rabu (23/3).“Ini adalah langkah terbaru Rusia yang tidak membantu dan tidak produktif dalam hubungan bilateral kita. Sekarang lebih dari sebelumnya, sangat penting bahwa negara kita memiliki personel diplomatik yang diperlukan untuk memfasilitasi komunikasi antara pemerintah kita,” kata juru bicara itu.Bulan lalu, AS mengusir 12 diplomat dari misi Rusia yang berbasis di New York ke PBB, menuduh staf terlibat dalam kegiatan spionase. Moskow mengutuk langkah itu sebagai tindakan bermusuhan dan pelanggaran berat terhadap komitmen AS.Pengusiran diplomat terbaru adalah pukulan terbaru terhadap hubungan yang memburuk dengan cepat antara Washington dan Moskow, yang telah menjadi semakin tegang sejak Rusia meluncurkan operasi militer di Ukraina pada 24 Februari.AS dan sekutu Eropanya telah meningkatkan sanksi terhadap Rusia atas serangan di Ukraina. [IT/r]