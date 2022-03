Iran Pasarkan Senjata di Pertunjukan DIMDEX Doha Setelah Berakhirnya Embargo Senjata PBB

IslamTimes - Pada Oktober 2020, embargo senjata PBB terhadap Iran berakhir, sesuai dengan kesepakatan Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015, dan Tehran sekali lagi secara hukum dapat membeli dan menjual senjata tingkat militer di pasar global. Namun, karena keterasingannya yang lama, negara ini kini telah mengembangkan banyak inovasi sendiri.

Pada Pameran dan Konferensi Pertahanan Maritim Internasional Doha (DIMDEX) yang diselenggarakan oleh pemerintah Qatar minggu ini, delegasi dari Republik Islam Iran mengungkapkan senjata baru untuk dijual di pasar internasional, termasuk versi ekspor dari sistem rudal pertahanan udara Bavar 373. .Baterai sistem pertahanan udara mencakup hingga enam transporter-erector-launcher (TEL) yang dipasang di truk, radar susunan bertahap, radar pelacak, dan pos kendali tempur. Setiap TEL membawa dua rudal anti-udara Sayyad-4, yang dapat menjatuhkan target udara sejauh 260 kilometer pada ketinggian hingga 27 kilometer. Versi ekspor telah dijuluki AD-200 dan diiklankan mirip dengan sistem S-400 tingkat atas Rusia, yang pernah dianggap dibeli oleh Iran di masa lalu.Namun, baterai rudal yang berfungsi tidak diseret melintasi Teluk Persia ke pertunjukan, sebagai gantinya model yang menggambarkan sistem ditampilkan.Senjata lain yang terlihat di pameran itu termasuk tiruan dari rudal anti-kapal CM-90 Nasr-1 dan versi yang diluncurkan dari udara, CM-35.Tampilan Iran juga mencakup berbagai senapan mesin yang dipasang pada tripod, yang dilihat oleh pembeli potensial, termasuk Mayor Jenderal Qatar Salem al-Nabet, kepala staf militer Qatar.Menurut Reuters, pertunjukan itu diawasi oleh para pemimpin dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) Iran, sebuah kelompok paramiliter yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh AS pada 2019, meskipun tidak terbukti memiliki hubungan dengan serangan teroris. Pekan lalu, Axios melaporkan bahwa pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk mencabut penunjukan tersebut sebagai bagian dari kesepakatan untuk menghidupkan kembali JCPOA.Banyak negara lain mengirim delegasi dan bahkan kapal perang ke Doha untuk pertunjukan DIMDEX, termasuk AS, yang mungkin diposisikan secara tidak tepat di sebelah pameran Iran. Salah satu barang AS yang dipamerkan adalah drone MQ-9 Reaper, yang pada Januari 2019 digunakan untuk membunuh komandan Pasukan Quds IRGC, Mayor Jenderal Qasem Soleimani, selama kunjungan damai ke Baghdad, Irak.Monarki Qatar adalah salah satu negara langka yang menyeimbangkan hubungan antara AS dan Iran, keduanya menjadi tuan rumah pangkalan militer AS yang besar dan berbagi ladang kondensat gas North Dome/South Pars, yang terbesar di dunia, dengan Iran di bawah Teluk Persia. Iran dan Qatar semakin dekat selama boikot Arab selama empat tahun terhadap emirat yang diselenggarakan oleh Arab Saudi, yang dilaporkan dimotivasi, sebagian, oleh kedekatan Doha yang tumbuh dengan Tehran.Bulan lalu, Presiden Iran Ebrahim Raisi melakukan kunjungan ke Doha dan Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, dan kedua negara menandatangani 14 perjanjian tentang topik yang berkaitan dengan ekonomi, investasi, pariwisata, dan kerja sama media. [IT/r]