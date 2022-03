AS 'Bermasalah' atas Kehadiran Iran di Doha Defense Show, Menargetkan IRGC

IslamTimes - Amerika Serikat mengatakan "bermasalah" atas kehadiran pejabat militer Iran, terutama dari Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC), di Pertunjukan Pertahanan Doha di Qatar.

Iran memamerkan model rudal, sistem senjata pertahanan udara, dan kapalnya di Pameran dan Konferensi Pertahanan Maritim Internasional Doha (DIMDEX), yang diadakan di ibukota Qatar pada 21-23 Maret. Stan Iran diselenggarakan oleh Kementerian Pertahanan negara itu.Duta Besar Iran untuk Doha Hamidreza Dehghani memposting gambar stan Iran melalui akun Twitter-nya pada hari Rabu (23/3) dan berterima kasih kepada para penemu dan teknisi Iran atas pencapaian mereka.“Tentu saja, kami tidak melihat dunia melalui laras senjata. Namun, untuk membela diri, kami memproduksi semua alat kekuasaan, dan senjata adalah salah satunya,” tulis Dehghani.Sehari kemudian, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa AS “sangat kecewa dan terganggu dengan kehadiran pejabat militer Iran dan dilaporkan perwira Korps Pengawal Revolusi Islam Iran di Pertunjukan Pertahanan Doha di Qatar.”Dia mengatakan AS “benar-benar menolak kehadiran mereka” di pameran dan pameran pertahanan maritimnya, “karena Iran yang merupakan ancaman terbesar bagi stabilitas maritim di kawasan Teluk Persia.”Gedung Putih, di bawah pemerintahan Trump, menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris asing pada 2019. Ini adalah pertama kalinya Washington menetapkan elemen negara asing sebagai entitas teroris.Sebagai tanggapan, Iran menyatakan semua pasukan AS di Timur Tengah sebagai teroris dan menyebut pemerintah AS sebagai sponsor terorisme. [IT/r]