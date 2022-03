Biden: Kiev Harus Memutuskan Sendiri Apakah Harus Mengorbankan Beberapa Wilayah

IslamTimes - Jika Ukraina ingin menyerahkan wilayah apa pun untuk merundingkan penghentian konfliknya dengan Rusia, Washington akan menghormati pilihan Kiev, kata Presiden AS Joe Biden kepada wartawan, di Brussels, Kamis (24/3).

Ditanya apakah Presiden Volodymyr Zelensky perlu menyerahkan tanah apa pun untuk mengamankan gencatan senjata, atau jika langkah seperti itu tidak mungkin, Biden mengatakan itu "penilaian total berdasarkan Ukraina.""Saya tidak percaya mereka harus melakukan itu," katanya, tetapi dia mencatat bahwa "diskusi telah terjadi di mana saya tidak menjadi bagian darinya." Dia mungkin merujuk pada pembicaraan antara negosiator Ukraina dan Rusia, RT melaporkan pada hari Kamis (24/3).“Tidak ada apa-apa tentang Ukraina tanpa Ukraina,” kata Biden kepada wartawan, merujuk pada slogan yang diadopsi AS selama krisis. “Itu penilaian mereka yang harus dibuat.”Presiden AS juga mengatakan NATO akan "menanggapi" jika Rusia menggunakan senjata kimia di Ukraina, tetapi dia tidak akan mengatakan bagaimana itu akan terwujud. Washington dan sekutunya telah membuat tuduhan dalam beberapa hari terakhir bahwa Moskow mungkin bersiap untuk menggunakan senjata kimia di Ukraina. Rusia telah menolak pernyataan tersebut dan membalas bahwa Kiev mungkin merencanakan "bendera palsu" untuk menyalahkan Moskow dan memicu intervensi NATO.Biden mengakui bahwa sanksi yang dipimpin AS terhadap Rusia – yang diikuti oleh NATO, Jepang, Australia, dan Korea Selatan sejauh ini – akan mengakibatkan kekurangan pangan global, tetapi menunjukkan bahwa AS dan Kanada adalah sumber utama gandum dan sedang mencari cara untuk meningkatkan produksi dan ekspor.Dia mengatakan NATO dan Uni Eropa sedang bekerja untuk mendirikan sebuah organisasi yang akan melacak negara-negara lain yang melanggar sanksi mereka. Biden menambahkan bahwa dia telah memperingatkan China agar tidak membantu Rusia karena itu akan menempatkan kepentingan ekonominya di Barat dalam “bahaya yang signifikan.”“China memahami masa depan ekonominya jauh lebih terkait erat dengan Barat daripada ke Rusia,” kata Biden kepada wartawan.Presiden AS bersikeras bahwa sanksi tidak pernah dimaksudkan sebagai pencegah, tetapi untuk menjaga persatuan NATO, yang disebutnya sebagai hal yang paling penting saat ini. [IT/r]