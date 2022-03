Korea Utara Konfirmasi Uji ICBM, Peringatkan Konfrontasi 'Panjang' AS 

IslamTimes - Korea Utara mengatakan pihaknya melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM) terbesarnya atas perintah pemimpin Kim Jong Un untuk meningkatkan pertahanannya dan mempersiapkan "konfrontasi panjang" dengan Amerika Serikat, media pemerintah melaporkan pada hari Jumat (25/3).

Kim, mengenakan jaket kulit hitam dan kacamata hitam, mengawasi peluncuran hari Kamis (24/3) dari apa yang digambarkan sebagai "tipe baru" ICBM, Hwasong-17.Uji coba ICBM penuh pertama oleh Korea Utara yang bersenjata nuklir sejak 2017 mendapat kecaman cepat dari Korea Selatan dan Jepang, serta AS. Kepala Perserikatan Bangsa-Bangsa Antonio Guterres mengutuk peluncuran itu sebagai "pelanggaran nyata" terhadap resolusi Dewan Keamanan.Menurut media pemerintah, senjata itu diluncurkan dari Bandara Internasional Pyongyang, melakukan perjalanan hingga ketinggian maksimum 6.248 km dan terbang sejauh 1.090 km selama 67 menit penerbangan sebelum jatuh ke Laut Jepang.Kim memerintahkan tes tersebut karena “meningkatnya ketegangan militer setiap hari di dalam dan sekitar semenanjung Korea” dan “konfrontasi lama yang tak terhindarkan dengan imperialis AS disertai dengan bahaya perang nuklir,” kantor berita KCNA yang dikelola pemerintah. dilaporkan.“Munculnya senjata strategis baru DPRK akan membuat seluruh dunia sekali lagi dengan jelas menyadari kekuatan angkatan bersenjata strategis kami ,” kata Kim.“Setiap pasukan harus dibuat untuk menyadari fakta bahwa mereka harus membayar harga yang sangat mahal sebelum berani mencoba melanggar keamanan negara kita,” tambahnya, menurut KCNA.Korea Utara telah melakukan hampir selusin uji coba rudal sejak awal tahun yang menurut para analis bertujuan untuk memaksa AS menerima Korea Utara sebagai kekuatan nuklir dan menghapus sanksi internasional yang telah melumpuhkan ekonomi bahkan sebelum Pyongyang menutup perbatasannya karena dari pandemi virus corona.“Korea Selatan telah meluncurkan rudal sebagai tanggapan, dan AS dan Korea Selatan diharapkan akan menanggapi provokasi Korea Utara melalui latihan militer,” Kim Jong-ha, seorang analis keamanan di Universitas Hannam di Korea Selatan, mengatakan kepada Al Jazira. “Akibatnya, hubungan antar-Korea dan AS-Korea Utara akan tegang untuk saat ini.”Peluncuran terbaru datang pada waktu yang sangat sulit.Yoon Suk-yeol, presiden konservatif Korea Selatan yang baru terpilih yang telah menjanjikan kebijakan yang lebih kuat terhadap Pyongyang, akan mulai menjabat pada Mei, sementara perhatian AS, sekutu utama Korea Selatan, difokuskan pada invasi Rusia ke Ukraina.“Rezim Kim bertekad tidak hanya untuk menyandera Korea Selatan dari ancaman militer yang dapat menghindari pertahanan rudal dan kemampuan serangan pendahuluan Seoul; itu bertujuan untuk memperluas jangkauan nuklirnya di tanah air Amerika untuk mencegah Washington datang membela sekutu AS,” Leif-Eric Easley, profesor studi internasional di Universitas Ewha Womans di Seoul, mengatakan dalam sebuah email. “Korea Utara sama sekali tidak memulai agresi pada skala invasi Rusia ke Ukraina. Tetapi ambisi Pyongyang juga melebihi pertahanan diri karena ingin membatalkan tatanan keamanan pascaperang di Asia.” [IT/r]