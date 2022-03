Rusia: Putra Biden Diam-diam Mendanai Laboratorium Senjata Biologis di Ukraina

IslamTimes - Rusia mengatakan putra Presiden AS Joe Biden, Hunter Biden, telah mendanai laboratorium senjata biologis rahasia di Ukraina.

Sebuah diagram yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Kamis (24/3) menunjukkan upaya Amerika untuk bekerja pada “patogen antraks yang sangat berbahaya.”Berjudul “Koordinasi Laboratorium Biologi dan Pusat Penelitian Ilmiah Ukraina dan AS,” diagram tersebut juga menampilkan George Soros dan sebuah tab yang mewakili Partai Demokrat sebagai dalang di balik upaya tersebut.Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan informasi itu ditemukan dalam dokumen yang disita oleh tentara mereka di Ukraina.Dikatakan juga bahwa Badan Pembangunan Internasional AS (AID) terlibat dalam skema tersebut, selain Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC).Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Kamis mengeluarkan diagram dengan panah yang menghubungkan Biden, Soros, dan Partai Demokrat ke laboratorium bio Ukraina.“Skala program ini sangat mengesankan,” kata Igor Kirillov, kepala departemen pertahanan radiasi, kimia, dan biologi Angkatan Bersenjata Rusia.“Materi yang masuk memungkinkan kami untuk melacak pola interaksi antara lembaga pemerintah AS dan bio-objek Ukraina,” kata pernyataan yang ditandatangani dari Kementerian Pertahanan Rusia, berdasarkan dokumen yang disita.Keterlibatan entitas yang dekat dengan kepemimpinan AS saat ini, terutama dana investasi Rosemont Seneca yang dijalankan oleh Hunter Biden, juga terlihat dalam pendanaan kegiatan ini.Menurut Moskow, Dana Rosemont terkait erat dengan kontraktor utama departemen militer AS, termasuk Metabiota, yang merupakan pemasok utama peralatan untuk laboratorium bio Pentagon di seluruh dunia dan mengkhususkan diri dalam penelitian tentang penyakit penyebab pandemi yang dapat digunakan sebagai senjata biologis.Putra presiden AS dan rekan-rekannya menginvestasikan $500.000 di Metabiota melalui firma mereka Rosemont Seneca Technology Partners. Mereka mengumpulkan dana beberapa juta dolar untuk perusahaan dari raksasa investasi termasuk Goldman Sachs.Menurut pejabat Rusia, Ukraina memiliki 30 laboratorium, yang terletak di 14 pemukiman, beberapa di antaranya telah mereka rebut selama operasi militer.Inggris Daily Mail mengatakan email dan data kontrak pertahanan ditinjau oleh surat kabar mengkonfirmasi bahwa Hunter memiliki peran penting dalam memastikan Metabiota mampu melakukan penelitian patogen hanya beberapa ratus mil dari perbatasan dengan Rusia.Proyek tersebut berubah menjadi kewajiban keamanan nasional untuk Ukraina ketika pasukan Rusia memulai operasi militer mereka di negara itu bulan lalu.Metabiota telah bekerja di Ukraina untuk Black & Veatch, kontraktor pertahanan AS yang memiliki hubungan erat dengan badan intelijen militer, yang membangun laboratorium aman di Ukraina yang menganalisis penyakit pembunuh dan senjata biologis.Awal bulan ini, para pejabat AS memperingatkan Kongres bahwa “pasukan Rusia mungkin berusaha untuk mendapatkan kendali” dari “fasilitas penelitian biologis” ini, yang memicu kekhawatiran bahwa patogen yang mematikan dan bahkan direkayasa dapat jatuh ke tangan Rusia.Email yang terungkap dari acara laptop Hunter yang ditinggalkan, dia membantu mengamankan jutaan dolar pendanaan untuk Metabiota.“Terima kasih banyak telah meluangkan waktu dari jadwal padat Anda untuk bertemu dengan Kathy [Dimeo, eksekutif Metabiota] dan saya pada hari Selasa. Kami sangat menikmati diskusi kami,” tulis Guttieri."Tolong temukan beberapa poin awal untuk dibahas untuk tujuan menganalisis potensi ini seperti yang Anda sebut, proyek 'Ilmu Ukraina'," tulis Pozharskyi.Mantan pejabat senior CIA Sam Faddis, yang telah meninjau email di laptop Hunter, mengatakan kepada Daily Mail bahwa tawaran untuk membantu menegaskan kemerdekaan Ukraina aneh bagi seorang eksekutif biotek.“Ini menimbulkan pertanyaan, apa tujuan sebenarnya dari usaha ini? Ini sangat aneh," katanya.China juga telah menawarkan pendapatnya tentang masalah ini. Dalam sebuah tweet pada 8 Maret, juru bicara Kementerian Luar Negeri China Zhao Lijian menulis: “AS memiliki 336 laboratorium di 30 negara di bawah kendalinya, termasuk 26 di Ukraina saja. Ia harus memberikan laporan lengkap tentang kegiatan militer biologisnya di dalam dan luar negeri dan tunduk pada verifikasi multilateral.”Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia telah menuntut transparansi dari Amerika Serikat atas program biologi militer yang diterapkan di Ukraina, dengan mengatakan Washington perlu memberi tahu dunia mengapa mereka mendukung proyek tersebut.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengatakan pada jumpa pers pada 9 Maret bahwa Rusia memiliki bukti yang menunjukkan laboratorium bio yang didanai AS di Ukraina telah segera menghancurkan sampel patogen mematikan, termasuk antraks, kolera, dan wabah, menyusul operasi militer Moskow di Rusia. negara tetangga pada 24 Februari.“Kami sudah dapat menyimpulkan bahwa di laboratorium biologis Ukraina yang berdekatan langsung dengan wilayah negara kami, pengembangan komponen senjata biologis sedang dilakukan,” kata Zakharova.Pada 24 Februari, Rusia melancarkan serangan terhadap Ukraina yang oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dinyatakan sebagai “operasi militer khusus.”AS dan sekutunya, pada bagian mereka, telah memberlakukan daftar panjang sanksi terhadap Moskow.Konflik militer sejauh ini telah membuat lebih dari dua setengah juta orang mengungsi dalam apa yang oleh PBB digambarkan sebagai krisis pengungsi yang tumbuh paling cepat di Eropa sejak Perang Dunia II.[IT/r]