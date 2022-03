Koordinator UE Akan Mengunjungi Tehran untuk Menutup Kesenjangan pada Kebangkitan JCPOA

IslamTimes - Wakil kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Enrique Mora, yang juga bertindak sebagai koordinator untuk pembicaraan Wina, mengatakan dia akan melakukan perjalanan ke Iran ketika jeda berlanjut dalam negosiasi yang bertujuan menghidupkan kembali kesepakatan Iran 2015.

Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Jumat (25/3), Mora mengatakan dia akan mengadakan pembicaraan dengan negosiator utama Iran Ali Bagheri-Kani di Tehran pada hari Sabtu (26/3) sebagai bagian dari upaya menuju "menutup kesenjangan yang tersisa" dalam pembicaraan di ibukota Austria.“Bepergian ke Tehran besok untuk bertemu @Bagheri_Kani. Bekerja untuk menutup celah yang tersisa di #ViennaTalks di #JCPOA. Kita harus menyelesaikan negosiasi ini. Banyak yang dipertaruhkan," tulisnya.Awal bulan ini, pembicaraan Wina, yang dimaksudkan untuk menghidupkan kembali Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), dihentikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan meskipun laporan menunjukkan bahwa mereka berada di “tahap akhir.”Amerika Serikat, yang disalahkan atas kebuntuan saat ini, enggan mengambil langkah-langkah membangun kepercayaan karena biasnya yang salah, penundaan dalam pengambilan keputusan dan tuntutan yang berlebihan.Pejabat Iran telah berulang kali mengatakan AS perlu menghapus semua sanksi ilegal terhadap Republik Islam dengan cara yang dapat diverifikasi dan menawarkan jaminan bahwa pemerintahan baru AS tidak akan melanggar JCPOA lagi sebelum dapat bergabung kembali dengan kesepakatan.Mantan presiden AS Donald Trump secara sepihak meninggalkan JCPOA pada Mei 2018 dan memberlakukan kembali sanksi anti-Iran yang telah dicabut kesepakatan itu. Dia juga menempatkan sanksi tambahan terhadap Iran dengan dalih lain yang tidak terkait dengan kasus nuklir sebagai bagian dari kampanye "tekanan maksimum".Pada Mei 2019, setelah satu tahun kesabaran strategis, Iran memutuskan untuk melepaskan beberapa pembatasan pada program energi nuklirnya, menggunakan hak hukumnya di bawah JCPOA, yang memberikan hak kepada salah satu pihak untuk menangguhkan komitmen kontraktualnya jika terjadi ketidakpatuhan oleh pihak lain.Pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengatakan bersedia untuk mengkompensasi kesalahan Trump dan bergabung kembali dengan kesepakatan, tetapi tetap mempertahankan sanksi sebagai pengaruh.Berbicara pada hari Jumat , Penasihat Keamanan Nasional AS Jake Sullivan mengancam bahwa Washington akan meningkatkan tekanan pada Teheran jika pembicaraan Wina gagal.Dia mengatakan kemajuan substansial telah dibuat dalam menyelesaikan sejumlah masalah yang diperlukan bagi AS untuk kembali ke JCPOA “atas dasar kepatuhan-untuk-kepatuhan.”“Masih ada masalah yang tersisa. Masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan," tambahnya. “Kami masih mencari hasil diplomatik di sini yang menempatkan kembali program nuklir Iran ke dalam kotak. Tentu saja, jika diplomasi tidak berhasil, maka kami akan bekerja sangat erat dengan mitra internasional kami untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran.” [IT/r]