Harga Minyak Melonjak Setelah Perlawanan Yaman Menyerang Fasilitas Saudi

IslamTimes - Harga minyak mentah melonjak dan menembus level 120 dolar AS setelah serangan rudal dan drone pembalasan oleh Angkatan Bersenjata Yaman dan pejuang sekutu dari Komite Populer terhadap fasilitas penyimpanan minyak di Arab Saudi menyalakan kembali kekhawatiran atas kekurangan pasokan.

Minyak mentah ringan Brent untuk pengiriman Mei naik 1,62 dolar, atau 1,4 persen, menjadi ditutup pada 120,65 dolar per barel di London ICE Futures Exchange.West Texas Intermediate [WTI] untuk pengiriman Mei juga bertambah 1,56 dolar AS, atau 1,4 persen, menjadi menetap di 113,90 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange. Keduanya telah turun $3 sebelumnya.Kedua tolok ukur mencatat kenaikan mingguan pertama mereka dalam tiga minggu - Brent naik lebih dari 11,5% dan WTI naik 8,8%.Berita itu menambahkan bahan bakar ke pasar minyak yang sudah bergejolak dibayangi oleh risiko pasokan terkait dengan konflik Rusia-Ukraina.Fatih Birol, direktur eksekutif Badan Energi Internasional [IEA], pada hari Kamis (24/3) menegaskan kembali kesediaan IEA untuk melepaskan minyak lebih lanjut dari cadangan darurat jika diperlukan.Birol menambahkan bahwa negara-negara anggota IEA berusaha untuk secara radikal mengurangi impor minyak dan gas Rusia.Juru Bicara Angkatan Bersenjata Yaman Brigadir Jenderal Yehya Saree mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pasukan Yaman telah melakukan serangan skala besar, yang disebut Operasi Pembongkaran Pengepungan III, terhadap sejumlah target vital dan sensitif jauh di dalam Arab Saudi, menggunakan senjata balistik yang dikembangkan di dalam negeri dan rudal jelajah serta drone tempur.Brigadir Jenderal Saree menyatakan bahwa pasukan Yaman dan sekutu mereka menggempur situs-situs bernilai tinggi di ibukota Saudi, Riyadh, fasilitas energi di wilayah Jizan dan Najran yang strategis, serta stasiun distribusi bahan bakar Aramco antara lain di kota pelabuhan Laut Merah Jeddah . .“Sejumlah drone bermuatan bom menargetkan kilang minyak di Ras Tanura dan Rabigh, serta fasilitas minyak Aramco di Jizan dan Najran. Rentetan rudal bersayap menargetkan fasilitas minyak Aramco di Jeddah dan fasilitas vital di ibu kota Saudi, Riyadh,” katanya.Saree menambahkan bahwa target penting di kota selatan Dhahran al-Janub, Abha dan Khamis Mushait juga terkena rudal balistik.Saree menyoroti bahwa pasukan Yaman akan melakukan serangan yang lebih kualitatif dengan tujuan untuk mematahkan pengepungan yang dipimpin Saudi, menekankan bahwa mereka tidak akan ragu untuk memperluas operasi militer mereka sampai agresi yang dipimpin Saudi berhenti dan blokade sepenuhnya dicabut.Operasi Yaman terhadap fasilitas Aramco memicu kebakaran besar di dekat sirkuit Formula Satu Jeddah selama sesi latihan yang disiarkan televisi pada hari Jumat.Kepulan asap hitam terlihat membubung dari pabrik di dekat sirkuit dan latihan kedua ditunda, saat kota tersebut bersiap untuk menjadi tuan rumah balapan Formula Satu pada hari Minggu.Outlet media berbahasa Arab melaporkan bahwa para pejabat di negara tetangga Uni Emirat Arab [UEA], yang merupakan bagian dari koalisi yang mengobarkan perang di Yaman, telah meningkatkan tingkat kewaspadaan setelah serangan balasan Yaman terhadap fasilitas minyak Saudi.Rezim Abu Dhabi adalah kontributor utama kampanye militer yang dipimpin Saudi yang menghancurkan dan pengepungan brutal terhadap Yaman, dan pasukan Yaman telah meluncurkan serangkaian serangan terhadap negara Teluk sebagai pembalasan.Arab Saudi melancarkan perang yang menghancurkan terhadap Yaman pada Maret 2015 bekerja sama dengan sejumlah sekutunya dan dengan dukungan senjata dan logistik dari AS dan beberapa negara Barat.Tujuannya adalah untuk mengembalikan kekuasaan mantan rezim yang didukung Riyadh dan menghancurkan gerakan perlawanan Ansarullah yang populer, yang telah menjalankan urusan negara tanpa adanya pemerintahan yang efektif di Yaman.Perang telah menjauh dari semua tujuannya, meskipun menewaskan ratusan ribu orang Yaman dan mengubah seluruh negara menjadi tempat krisis kemanusiaan terburuk di dunia. [IT/r]