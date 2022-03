Hizbullah: AS Dibalik Tragedi di Kawasan dan Seluruh Dunia

IslamTimes - Wakil Kepala Dewan Eksekutif Hizbullah Sheikh Ali Daamoush menekankan pada hari Sabtu (26/3) bahwa sebagian besar konflik dan krisis di kawasan dan dunia diciptakan oleh Amerika Serikat.

“AS berada di balik tragedi dan destabilisasi kawasan. Selama delapan puluh tahun AS telah menciptakan krisis dan perang serta mendukung terorisme di seluruh dunia juga,” kata Sheikh Daamoush dalam upacara lokal di Beirut.Menyinggung konflik di Ukraina, pejabat Hizbullah mengatakan AS adalah pihak yang menghasut perang ini dan bekerja untuk melibatkan Kiev.“AS bertanggung jawab atas tragedi di Ukraina dengan semua dampaknya di seluruh dunia,” katanya dalam sambutan yang dibawa oleh Al-Manar.Sheikh Daamoush mencatat, sementara itu, bahwa sanksi AS dengan semua bentuk tekanan lainnya di Lebanon terutama berkontribusi pada keruntuhan ekonomi di negara itu.“Kebijakan Washington di Lebanon didasarkan pada dukungan terhadap para koruptor dan melayani kepentingan pendudukan Israel.”“AS, bersama dengan sekutunya, telah ikut campur dalam urusan internal Lebanon. Dan dalam beberapa minggu mendatang, Washington akan meningkatkan tekanannya di Lebanon dalam upaya untuk mendukung alat-alatnya di Lebanon dalam pemilihan mendatang dan untuk menerapkan skemanya sendiri di negara kita.”Dalam konteks ini, Sheikh Daamoush menekankan pentingnya pemilihan Parlemen untuk “membela Perlawanan dan untuk melayani rakyat Lebanon.” [IT/r]