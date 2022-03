Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Mengatakan Kesepakatan Nuklir Iran 'Sangat Dekat'

IslamTimes - Iran dan mitranya hampir menyetujui persyaratan untuk meluncurkan kembali kesepakatan nuklir Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) 2015, kata kepala urusan luar negeri dan kebijakan keamanan Uni Eropa Josep Borrell kepada peserta konferensi internasional Forum Doha pada hari Sabtu (26/3).

Tehran dan penandatangan lainnya mendekati kesepakatan setelah gangguan menit terakhir“Kami sangat dekat dengan kesepakatan dan saya berharap itu akan mungkin,” katanya, menyarankan kepada wartawan bahwa itu bisa menjadi “beberapa hari” sebelum para pihak setuju untuk menghidupkan kembali kesepakatan itu. Setelah tersendat baru-baru ini dalam negosiasi mengenai kemampuan Rusia untuk melanjutkan hubungan perdagangan yang ada dengan Iran meskipun sanksi yang dijatuhkan setelah invasi ke Ukraina telah diselesaikan meskipun ada kekhawatiran Barat bahwa Moskow sengaja menahan kesepakatan itu.Pernyataan Borrell di Doha muncul tak lama setelah penampilan mengejutkan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, yang menggemakan permohonan AS yang sering diulang kepada negara-negara penghasil minyak untuk meningkatkan produksi sehingga Rusia tidak dapat "memperas" negara-negara lain dengan menolak menjual bahan bakar kepada mereka. Namun, sejauh ini Washington telah berusaha untuk melarang Moskow menjual bahan bakarnya, menyerukan larangan total penjualan minyak dan gas Rusia ke AS. Negara itu terus menjual minyak dan gas ke Eropa, bagaimanapun, memperingatkan bahwa jika benua itu mencoba untuk bergabung dengan AS dengan embargonya sendiri, mereka hanya akan merugikan diri mereka sendiri.Mantan presiden Donald Trump menarik AS keluar dari kesepakatan tak lama setelah menjabat dan Washington menunjukkan sedikit minat untuk menghidupkannya kembali sampai pengakuan Rusia atas republik Donetsk dan Lugansk yang memisahkan diri di Donbas dan invasi berikutnya ke Ukraina memicu lonjakan harga minyak dan gas. .Sementara AS berusaha meyakinkan negara-negara penghasil minyak utama seperti Arab Saudi untuk meningkatkan produksi mereka untuk mengimbangi pemutusan hubungan perdagangan dengan Rusia, permohonannya sebagian besar tidak didengar, membuat Gedung Putih mencari bantuan dari negara-negara yang pernah dianggap musuh. , termasuk Venezuela dan - berpotensi - Iran. Fasilitas produksi dan penyulingan minyak Saudi juga mendapat serangan berat dalam beberapa pekan terakhir dari Houthi, yang masih mendekam di bawah blokade oleh koalisi pimpinan Saudi yang mencegah pasokan makanan dan medis penting mencapai mereka.Perjanjian nuklir JCPOA membatasi pengembangan program nuklir Iran dengan imbalan pencabutan sanksi yang telah melumpuhkan ekonomi negara selama bertahun-tahun. Meskipun diadopsi pada tahun 2015, sanksi tidak pernah sepenuhnya dibatalkan, dan pertikaian telah terjadi di antara banyak pihak karena masing-masing pihak saling menuduh gagal untuk mempertahankan kesepakatan mereka. Iterasi saat ini dari kesepakatan telah dinegosiasikan selama hampir 12 bulan. [IT/r]