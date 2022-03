Iran Tingkatkan Produksi Minyak ke Era Pra-Sanksi

IslamTimes - Kementerian perminyakan Iran mengumumkan bahwa negara itu telah meningkatkan tingkat produksi minyaknya ke era sebelum pengenaan kembali sanksi AS.

Janji untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak ke tingkat pra-sanksi telah dipenuhi di pemerintahan ke-13 Presiden Raisi, mencapai lebih dari 3,8 juta barel per hari, Departemen Hubungan Masyarakat Kementerian Perminyakan Iran mengatakan.Kembalinya kapasitas produksi minyak Iran ke tingkat sebelum periode pengenaan sanksi sepihak AS terhadap Iran adalah salah satu janji pemerintah ke-13 di bawah Presiden Rayeesi, tambahnya.Seorang pejabat senior mengatakan awal pekan ini bahwa Iran sedang merancang rencana dan mempersiapkan lahan untuk produksi lebih dari 4ml barel minyak mentah per hari di Tahun Baru Persia (dimulai pada 21 Maret).Prospek Iran untuk tahun baru Persia adalah untuk meningkatkan produksi minyak mentah di atas 4 juta barel per hari, kata CEO Perusahaan Minyak Nasional Iran (NIOC) Mohsen Khojasteh Mehr.Pekan lalu, Menteri Perminyakan Iran Javaf Owji mengatakan kementeriannya berencana untuk meningkatkan kapasitas produksi minyak mentah dan kondensat pada tahun baru berjalan menjadi 5,7 juta barel per hari dari sekitar 3,7-4 juta barel per hari.Dalam pidato yang disiarkan televisi, dia juga mengatakan dia akan mencoba untuk meningkatkan ekspor minyak dan kondensat Iran menjadi 1,4 juta barel per hari seperti yang ditetapkan dalam anggaran negara tahunan. [IT/r]