Iran Mendesak Kepastian Penghapusan 'Terorisme' IRGC; AS Mengatakan Banyak Sanksi yang Tersisa

IslamTimes - Seorang pejabat Iran mengatakan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) pasti harus dihapus dari daftar AS yang disebut organisasi "teroris" asing, tetapi utusan AS untuk Iran mengatakan pasukan itu akan tetap dikenai sanksi bahkan jika kesepakatan tercapai di Wina. untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir 2015.

Berbicara pada konferensi internasional Forum Doha pada hari Minggu (27/3), Kamal Kharazi, penasihat Pemimpin Revolusi Islam Ayatollah Sayyid Ali Khamenei, mengatakan IRGC adalah tentara nasional dan dengan demikian penunjukannya tidak dapat diterima.“Nama IRGC harus dihapus dari daftar organisasi teroris asing AS. IRGC adalah tentara nasional dan tidak ada tentara nasional yang dapat dianggap sebagai kelompok teroris,” katanya.Iran, katanya, tidak akan mundur dari upaya untuk mengamankan penghapusan IRGC dari daftar.Kharazi juga menunjuk pada pembicaraan di Wina yang bertujuan untuk menghidupkan kembali Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA) yang dibuang AS.“Kesepakatan nuklir sudah dekat, tetapi masalah bergantung pada kemauan politik Amerika. Harus ada jaminan bahwa AS tidak akan menarik diri dari kesepakatan nuklir sekali lagi di masa depan,” tambahnya.Kharazi menekankan bahwa kebijakan "tekanan maksimum" AS telah gagal dan bahwa Republik Islam akan membutuhkan waktu untuk memverifikasi penghapusan sanksi.Utusan Khusus AS untuk Iran Robert Malley tetap menentang, mengatakan pada konferensi bahwa IRGC akan tetap dikenai sanksi berdasarkan hukum AS."Terlepas dari apa yang terjadi pada masalah IRGC yang Anda angkat, pandangan kami terhadap IRGC adalah banyak sanksi lain terhadap IRGC akan tetap ada. Ini bukan kesepakatan yang bermaksud untuk menyelesaikan masalah itu."Dia juga mengatakan kesepakatan di Wina tidak "tak terelakkan" dan bukan "hanya sebentar lagi"."Saya tidak yakin ini sudah dekat... Beberapa bulan yang lalu kami pikir kami juga cukup dekat," kata Malley."Kami sudah cukup dekat sekarang untuk beberapa waktu. Dan saya pikir itu memberi tahu Anda semua yang perlu Anda ketahui tentang kesulitan masalah," katanya."Dalam negosiasi apa pun, ketika ada masalah yang tetap terbuka begitu lama, itu memberi tahu Anda sesuatu tentang betapa sulitnya menjembatani kesenjangan."Malley berkata, "Semakin cepat kita kembali ke kesepakatan, yang merupakan kepentingan kita, dan mungkin kepentingan Iran, semakin setia kita menerapkannya, dan semakin kita dapat membangunnya untuk mengatasi masalah lain antara kita dan Iran dan antara kita. Iran dan kawasan.”AS harus realistis, negosiator top memberi tahu Mora di TehranDi Tehran, koordinator UE untuk pembicaraan untuk memulihkan kesepakatan nuklir, Enrique Mora, bertemu dengan kepala negosiator Iran yang memperingatkan AS untuk bertindak secara pragmatis.Ali Baqeri Kani "menekankan bahwa kesepakatan dapat dicapai jika pihak Amerika realistis", lapor kantor berita resmi IRNA."Bekerja untuk menutup celah yang tersisa di #ViennaTalks di #JCPOA," tweet Mora sebelum perjalanannya. "Kita harus menyelesaikan negosiasi ini. Banyak yang dipertaruhkan."Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan dia melihat kesepakatan baru dalam beberapa hari, tetapi ada masalah yang harus diselesaikan."Kami sangat dekat tetapi masih ada beberapa masalah yang tertunda," kata Borrell kepada wartawan di sela-sela Forum Doha. "Saya tidak bisa memberi tahu Anda kapan atau bagaimana, tetapi ini hanya masalah hari."FM Amir-Abdollahian mengklarifikasi pernyataanMenteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengatakan salah satu masalah utama yang dihadapi kesepakatan itu adalah menghapus IRGC dari daftar hitam AS.Amir-Abdollahian menjelaskan bahwa pernyataannya dalam sebuah wawancara sehari sebelumnya tidak berarti Teheran tidak mengejar de-listing IRGC.Menteri luar negeri mengutip beberapa pejabat IRGC yang menyarankan bahwa masalah itu dapat dibatalkan jika kesepakatan memastikan "kepentingan nasional". [IT/r]