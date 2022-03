Iran Membalas AS, Mengatakan Memiliki Hak untuk Menampilkan Perangkat Keras Militer di Expo Qatar

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran telah bereaksi terhadap pernyataan negatif pemerintah AS tentang kehadiran Iran dan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) di pertunjukan militer Qatar, dengan mengatakan bahwa negara dan IRGC memiliki hak untuk berpartisipasi dalam acara tersebut.

Said Khatibzadeh pada hari Minggu (27/3) mengatakan bahwa Iran secara resmi mengambil bagian dalam pertunjukan militer internasional, dan "pernyataan seperti itu semakin mendiskreditkan pihak berwenang di Washington."Pada 24 Maret, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price memperingatkan kemungkinan sanksi setelah pejabat militer Iran menghadiri Pameran dan Konferensi Pertahanan Maritim Internasional Qatar, yang dijuluki DIMDEX 2022, dan memamerkan beberapa perangkat keras militer negara itu.Price mengatakan Washington "sangat kecewa dan terganggu dengan kehadiran pejabat militer Iran" serta "petugas" IRGC di acara tersebut.Republik Islam, seperti negara lain, memiliki hak untuk mempromosikan kemampuan pertahanannya atau menampilkannya di depan umum, terutama di negara-negara tetangga yang bersahabat, kata juru bicara Iran.“Korps Pengawal Revolusi Islam, sebagai pilar militer Republik Islam Iran, memainkan peran mendasar dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan sangat wajar untuk hadir secara aktif dalam pameran pencapaian tersebut,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri. .“Apa yang sebenarnya menjadi perhatian,” kata Khatibzadeh, “adalah “kehadiran militer Amerika Serikat yang luas di Teluk Persia, yang telah membuat kawasan ini benar-benar tidak aman.”“Kami telah berulang kali menekankan bahwa keamanan berkelanjutan di Asia Barat hanya dapat dibangun oleh rakyatnya sendiri dan melalui kerja sama dan kemitraan di antara mereka, dan kehadiran pasukan asing merupakan ancaman abadi bagi keamanan regional.”Pejabat Iran mendesak Washington untuk melepaskan posisi yang menciptakan ketegangan dan berhenti menuduh orang lain jika itu benar-benar berarti ketika mengklaim AS mendukung peningkatan stabilitas di kawasan itu.Iran memamerkan pesawat, rudal, dan peralatan militer lainnya dalam jumlah besar di pameran Qatar.Pakar dan teknisi militer Iran dalam beberapa tahun terakhir telah membuat kemajuan besar dalam pembuatan berbagai peralatan asli, membuat angkatan bersenjata mandiri di bidang senjata. [IT/r]