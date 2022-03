Duta Besar AS untuk NATO: 'AS Tidak Memiliki Kebijakan Perubahan Rezim di Rusia'

IslamTimes - Duta Besar AS untuk NATO Julianne Smith pada hari Minggu (27/3) tampaknya bertentangan dengan komentar Presiden Joe Biden bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin tidak dapat tetap berkuasa.

Dia mengatakan dalam sebuah wawancara dengan CNN, "AS tidak memiliki kebijakan perubahan rezim di Rusia, titik."Setelah menyebut Putin sebagai “penjahat perang,” “seorang diktator pembunuh” dan “seorang penjahat murni,” Biden lebih lanjut menggarisbawahi bahwa AS berusaha melakukan perubahan rezim di Moskow pada hari Sabtu (27/3), menggambarkan pemimpin Rusia itu sebagai “tukang daging” saat bertemu dengan pejabat pemerintah Ukraina dan pengungsi di Warsawa.Biden telah berulang kali menuduh mantan Presiden Donald Trump tidak bersikap keras dengan Putin dan mulai mengutuk pemimpin Rusia segera setelah memasuki Gedung Putih pada 20 Januari 2021, ketika dia memanggilnya "seorang pembunuh."Pada hari Sabtu (26/3) Biden menoleh ketika dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa Putin “tidak dapat tetap berkuasa,” meningkatkan kebijakannya tentang perubahan rezim di Moskow.“Seorang diktator, yang bertekad membangun kembali sebuah kerajaan, tidak akan pernah menghapus cinta rakyat akan kebebasan,” kata Biden di akhir pidatonya di Polandia. “Ukraina tidak akan pernah menjadi kemenangan bagi Rusia, karena orang-orang bebas menolak untuk hidup di dunia tanpa harapan dan kegelapan.”“Demi Tuhan, orang ini tidak bisa tetap berkuasa,” kata Biden.Kemudian pada hari Sabtu, seorang pejabat Gedung Putih berusaha untuk mengklarifikasi bahwa Biden “tidak membahas kekuatan Putin di Rusia, atau perubahan rezim,” tetapi lebih menekankan bahwa "Putin tidak dapat diizinkan untuk menjalankan kekuasaan atas tetangganya atau wilayahnya.”Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken pada hari Minggu juga mengatakan AS tidak memiliki rencana untuk perubahan rezim di Rusia.Ditanya apakah komentar Biden adalah sebuah kesalahan, Smith mengatakan komentar itu adalah "reaksi manusia yang berprinsip" terhadap cerita yang dia dengar dari pengungsi Ukraina sebelumnya hari itu.“Presiden telah menghabiskan hari mengunjungi pengungsi Ukraina, dia pergi ke Stadion Nasional di Warsawa dan benar-benar bertemu dengan ratusan orang Ukraina. Dia mendengar cerita heroik mereka saat mereka melarikan diri dari Ukraina setelah perang brutal Rusia di Ukraina. Saat ini, saya pikir itu adalah reaksi manusia yang berprinsip terhadap cerita yang dia dengar hari itu,” kata Smith.Ditanya apakah AS tidak memiliki kebijakan perubahan rezim di Rusia, Smith mengatakan pemerintahan Biden tidak percaya Washington dapat memberdayakan presiden Rusia untuk mengobarkan perang di Ukraina.“Saya pikir artinya kami tidak mengejar kebijakan perubahan rezim. Tetapi saya pikir pemerintahan penuh, termasuk presiden, percaya bahwa kita tidak dapat memberdayakan Putin sekarang untuk berperang di Ukraina atau mengejar tindakan agresi ini,” kata Smith.Komentar Putin dari Biden 'kekeliruan yang menghebohkan'Senator Republik James Risch pada hari Minggu (27/3) mengatakan komentar Biden adalah "kesalahan yang menghebohkan."Risch, Republikan teratas di Komite Hubungan Luar Negeri Senat, mengatakan Biden menyampaikan “pidato yang baik” di Warsawa, tetapi dia mengecamnya karena mengatakan bahwa Putin “tidak dapat tetap berkuasa.”"Dia memberikan pidato yang bagus di akhir, tetapi seperti yang Anda tunjukkan, ada kesalahan yang mengerikan tepat di akhir itu," kata Risch kepada co-anchor Dana Bash di "State of the Union" CNN.“Saya berharap dia akan tetap pada naskah. Siapa pun yang menulis pidato itu melakukan pekerjaan yang baik untuknya. Tapi astaga, saya berharap mereka akan menyimpannya di naskah, ”tambahnya.Partai Republik Idaho pada hari Minggu (mengatakan komentar Biden bermasalah karena seruan untuk perubahan rezim merupakan eskalasi besar.“Saya kira kebanyakan orang yang tidak bergelut di jalur hubungan luar negeri tidak menyadari bahwa sembilan kata yang diucapkannya akan menimbulkan letusan seperti yang mereka lakukan. Tetapi kapan pun Anda mengatakan atau bahkan seperti yang dia lakukan, menyarankan, bahwa kebijakan itu adalah perubahan rezim, itu akan menyebabkan masalah besar,” kata Risch.“Pemerintahan ini telah melakukan segala yang mereka bisa untuk menghentikan eskalasi. Tidak banyak lagi yang dapat Anda lakukan untuk meningkatkan eskalasi daripada menyerukan perubahan rezim,” tambahnya.Senator itu sendiri berusaha untuk menahan komentar Biden sebelum kembali mendesak presiden untuk "tetap pada naskah."“Gedung Putih mencoba untuk segera mengembalikannya. Tony Blinken, sekretaris Negara, mencoba untuk segera mengembalikannya. Saya akan menjalankannya kembali sekarang, itu bukan kebijakan Amerika Serikat. Tolong, Pak Presiden, tetap pada naskah,” katanya. [IT/r]