Trump Tuduh Biden Membunuh 'Mimpi Amerika'

IslamTimes - Mantan POTUS Donald Trump melancarkan serangan lain terhadap Presiden AS Joe Biden, menuduhnya menghancurkan "impian Amerika" dalam waktu satu tahun.

Berbicara pada rapat umum "Selamatkan Amerika" para pendukungnya di Commerce, Georgia, pada hari Sabtu (26/3), presiden Amerika ke-45 mencaci maki pemerintahan Biden atas krisis Ukraina, inflasi yang tinggi, dan harga bensin yang melonjak, mengecam di beberapa titik pidatonya NBC journo Chuck Todd sebagai "anak laki-laki yang mengantuk".“Anda dapat mengambil lima presiden terburuk dalam sejarah Amerika dan menyatukan mereka dan mereka tidak akan melakukan kerusakan yang telah dilakukan Joe Biden hanya dalam 15 bulan. Hanya dalam setahun dia telah berhasil membunuh, benar-benar membunuh impian Amerika. Tapi jangan putus asa karena dengan kepemimpinan yang tepat Amerika akan kembali lebih besar, lebih kuat dan lebih kuat dari sebelumnya," bantah Trump.Dia kemudian melangkah lebih jauh dengan menegaskan bahwa presiden AS "telah menghancurkan satu demi satu kereta api" dan menuduh Biden "mempermalukan" bangsa dengan "penyerahannya yang memalukan di Afghanistan" dan inflasi yang meroket, yang merupakan "tertinggi dalam lebih dari 40 tahun". .Trump juga menuding Biden atas melonjaknya harga gas, kemacetan migrasi, dan operasi militer khusus Rusia yang sedang berlangsung di Ukraina."Harga gas adalah yang tertinggi dalam sejarah. Pikirkan itu. Dan kami memilikinya di bawah $ 2 per galon. Pikirkan itu, dan sekarang naik menjadi $ 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seberapa tinggi yang bisa Anda hitung? Perbatasan kita benar-benar dihancurkan. Penjahat yang haus darah membuang sampah ke kota-kota kita yang dikelola Demokrat. Ada lebih banyak kematian COVID pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun 2020 dengan semua pekerjaan yang kami lakukan. Siapa yang akan percaya itu? Dan ketika Anda berpikir itu tidak bisa' Lebih buruk lagi, Joe Biden sama sekali gagal mencegah invasi memalukan Rusia ke Ukraina," kata mantan anggota POTUS itu.Trump berpendapat bahwa "[krisis] Ukraina tidak akan pernah terjadi" seandainya dia menjadi presiden AS sekarang. Menurutnya, Amerika saat ini memiliki "seorang presiden yang tidak tahu apa yang dia lakukan dan bahkan tidak tahu di mana dia berada. Berita palsu, mereka mencoba mengatakan dia bertindak brilian [...]".Pernyataan itu menyusul presiden ke-45 yang menuduh Biden gagal menangani operasi militer khusus Rusia di Ukraina karena kekhawatiran Washington atas potensi nuklir Moskow.Dia mengatakan kepada para pendukungnya di Florida pekan lalu bahwa POTUS sekarang takut menyerang "tenaga nuklir", dalam referensi yang jelas ke Rusia, dan sekali lagi mengeluarkan klaimnya bahwa di bawah pengawasannya, krisis Ukraina tidak akan pernah terjadi, menuduh bahwa operasi khusus Moskow terjadi setelah Presiden Rusia Vladimir Putin diduga melihat "kelemahan" Washington.“Kepribadian saya yang membuat kita keluar dari perang. Saya adalah satu-satunya presiden dalam empat dekade yang tidak membawa Amerika ke dalam konflik apa pun, kecuali saya benar-benar mengalahkan ISIS [ISIL atau Daesh]”, klaim mantan presiden AS itu.Operasi khusus Moskow, yang telah berlangsung sejak 24 Februari, diluncurkan setelah Republik Rakyat Donetsk dan Lugansk (DPR dan LPR) meminta bantuan untuk mempertahankan diri melawan pasukan Kiev.Rusia mengatakan bahwa tujuan dari operasi tersebut adalah untuk mendemiliterisasi dan de-Nazifikasi Ukraina dan hanya infrastruktur militer negara yang menjadi sasaran.Kremlin telah berulang kali menekankan bahwa mereka tidak memiliki rencana untuk menduduki Ukraina. Menurut Presiden Putin, tujuan operasi tersebut adalah untuk melindungi rakyat Donbass, "yang telah mengalami pelecehan, genosida oleh rezim Kiev selama delapan tahun". [IT/r]