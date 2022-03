Blinken dan Pejabat Arab Tiba di Israel untuk 'Negev Summit'

Islam Times - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan empat diplomat top Arab tiba di Israel selatan pada hari Minggu untuk pertemuan "bersejarah" yang menandai mencairnya hubungan antara negara Yahudi itu dan beberapa tetangga regional, Al-Monitor melaporkan pada hari Minggu.

Pertemuan dengan para pejabat dari Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko -- yang pada 2020 menormalkan hubungan dengan Yahudi itu -- dan Mesir terjadi di tengah meningkatnya kekhawatiran regional atas kesepakatan yang dapat segera dicapai Washington dengan Iran untuk memulihkan perjanjian nuklir 2015.Dengan hari pembicaraan dijadwalkan Senin di kibbutz Sde Boker, jauh di gurun Negev Israel, Israel bertujuan menandai keberhasilan "Kesepakatan Abraham" yang didorong AS yang membuahkan kesepakatan normalisasi.Tetapi pembukaan pertemuan itu dirusak oleh serangan penembakan di Israel utara yang menewaskan dua petugas polisi dan diklaim oleh kelompok Negara Islam, klaim yang jarang terjadi atas serangan di dalam Israel."Semua menteri luar negeri mengutuk serangan itu, mengirimkan belasungkawa mereka kepada keluarga para korban dan berharap pemulihan cepat bagi yang terluka," kata Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid di Twitter.Pertemuan itu juga terjadi ketika Amerika Serikat dan sekutu Eropa mengungkapkan rasa frustrasinya bahwa negara-negara Timur Tengah pada umumnya belum menunjukkan dukungan yang kuat untuk upaya mendukung Ukraina setelah invasi Rusia atau menjauhkan diri dari Moskow.Tapi Presiden Palestina Mahmud Abbas menolak setiap tekanan untuk mengkritik Rusia, malah mengecam Barat untuk "standar ganda" yang katanya menghukum Moskow sementara mengabaikan "kejahatan" Israel terhadap Palestina.“Peristiwa saat ini di Eropa telah menunjukkan standar ganda yang mencolok,” katanya kepada Blinken, Minggu."Terlepas dari kejahatan pendudukan Israel yang merupakan pembersihan etnis dan diskriminasi rasial, kami tidak menemukan seorang pun yang menganggap Israel bertanggung jawab karena berperilaku sebagai negara di atas hukum," katanya.Kesepakatan nuklir Iran menjadi agenda utama dalam pertemuan yang diadakan Blinken hari Minggu dengan Lapid, Presiden Israel Isaac Herzog dan Perdana Menteri Naftali Bennett.Berbicara bersama Lapid, Blinken mengatakan AS percaya memulihkan perjanjian adalah "cara terbaik mengembalikan program (nuklir) Iran ke dalam kotak seperti semula tetapi telah lolos" setelah AS menarik diri dari kesepakatan di bawah mantan presiden Donald Trump pada 2018.Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa mengatakan pada akhir pekan bahwa kesepakatan dengan Iran untuk memulihkan kesepakatan nuklir, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Gabungan, dapat dicapai "dalam hitungan hari".Blinken menekankan bahwa "ketika sampai pada elemen yang paling penting, kita berhadapan langsung" dengan Israel."Kami berdua berkomitmen, keduanya bertekad, bahwa Iran tidak akan pernah memperoleh senjata nuklir."Lapid mengatakan kedua pihak "memiliki perbedaan pendapat" tentang kesepakatan itu, yang pemulihannya sedang dalam tahap akhir negosiasi di Wina setelah hampir satu tahun pembicaraan.Tapi "dialog yang terbuka dan jujur ​​adalah bagian dari kekuatan persahabatan kita," kata Lapid."Pada saat yang sama, Israel akan melakukan apa pun yang kami yakini diperlukan untuk menghentikan program nuklir Iran," tambahnya.Bennett, setelah pertemuannya dengan Blinken, mengatakan Israel secara khusus khawatir bahwa Amerika Serikat dapat memenuhi salah satu tuntutan yang dilaporkan Iran - untuk menghapus penetapan Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) yang kuat di negara itu sebagai "Organisasi Teroris Asing."Berbicara di Doha pada hari Minggu, Robert Malley, negosiator utama AS untuk pembicaraan nuklir Iran, mengecilkan masalah itu, mencatat bahwa dalam perjanjian apa pun IRGC akan tetap berada di bawah sanksi ekonomi AS yang berat.Dalam pertemuannya dengan kedua belah pihak pada hari Minggu, Blinken juga membahas strategi untuk memastikan ketenangan tahun ini selama bulan suci Ramadhan, perayaan Paskah Kristen dan liburan Paskah Yahudi, yang tumpang tindih.Ketegangan di Yerusalem timur yang dicaplok Israel, yang disebut Palestina sebagai ibu kota masa depan mereka, sebagian memicu konflik 11 hari Mei lalu dengan kelompok Islam Hamas yang menguasai Jalur Gaza.Blinken menekankan perlunya "mencegah tindakan di semua pihak yang dapat meningkatkan ketegangan, termasuk perluasan pemukiman (Yahudi)" di wilayah Palestina yang diduduki, komentar yang menandai kecaman langsung yang jarang dilakukan terhadap upaya Israel untuk memperluas populasi pemukim Yahudi.[IT/AR]