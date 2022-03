Juru Bicara Menggarisbawahi Hak Iran untuk Menghadiri Expo Militer di Qatar

IslamTimes - Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran membalas AS karena mengkritik partisipasi IRGC dalam Pameran dan Konferensi Pertahanan Maritim Internasional Doha (DIMDEX) di Qatar, dengan mengatakan Iran memiliki hak untuk menghadiri acara tersebut.

Said Khatibzadeh mengatakan pada hari Minggu (27/3) bahwa Iran secara resmi mengambil bagian di DIMDEX 2022 dan "pernyataan seperti itu (dari AS) semakin mendiskreditkan pihak berwenang di Washington."Pada 24 Maret, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price memperingatkan kemungkinan sanksi setelah pejabat militer Iran menghadiri pertunjukan militer di Qatar dan memamerkan beberapa perangkat keras militer negara itu.Price mengatakan Washington “sangat kecewa dan terganggu dengan kehadiran pejabat militer Iran” serta “petugas” IRGC di acara tersebut.Republik Islam, seperti negara lain, memiliki hak untuk mempromosikan kemampuan pertahanannya atau menampilkannya di depan umum, terutama di negara-negara tetangga yang bersahabat, kata juru bicara Iran, Press TV melaporkan.“Korps Pengawal Revolusi Islam, sebagai pilar militer Republik Islam Iran, memainkan peran mendasar dalam meningkatkan kemampuan pertahanan negara dan sangat wajar untuk hadir secara aktif dalam pameran pencapaian tersebut,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri. dikatakan.“Apa yang sebenarnya menjadi perhatian,” kata Khatibzadeh, “adalah “kehadiran militer Amerika Serikat yang luas di Teluk Persia, yang telah membuat kawasan ini benar-benar tidak aman.”“Kami telah berulang kali menekankan bahwa keamanan berkelanjutan di Asia Barat hanya dapat dibangun oleh rakyatnya sendiri dan melalui kerja sama dan kemitraan di antara mereka, dan kehadiran pasukan asing merupakan ancaman abadi bagi keamanan regional.”Memimpin delegasi militer, Komandan Korps Pengawal Revolusi Islam Angkatan Laut Laksamana Muda Ali Reza Tangsiri menghadiri DIMDEX 2022, acara dua tahunan yang diadakan di bawah perlindungan Emir Qatar.Pameran dan konferensi diadakan dari 21 hingga 23 Maret, yang diselenggarakan oleh Angkatan Bersenjata Qatar di Pusat Konvensi Nasional Qatar di Doha.[IT/r]