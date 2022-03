Kurma Israel: Kenyataan Pahit yang Menjadi Camilan Manis

Islam Times - Kurma adalah suguhan yang manis dan bergizi. Tapi siapa yang mengira bahwa camilan favorit ini akan menjadi faktor eksploitasi, penindasan, dan pendudukan? tanya Hafsah Habehh dalam tulisan yang dimuat Palestine Chronicle pada hari Minggu.

Kurma adalah makanan pokok di sebagian besar rumah tangga Arab dan Muslim dan telah menjadi trend akhir-akhir ini karena khasiatnya yang bergizi dan lezat. Industri kurma global bernilai di atas 13,4 miliar dolar AS pada tahun 2019 dan diperkirakan akan tumbuh sebesar 21% pada tahun 2025.Dalam 5 industri kurma teratas yang diekspor adalah industri kurma Israel, yang mengekspor lebih dari 140.000 ton di seluruh dunia. Konsumen menikmati kurma ini, satu demi satu, tetapi seberapa biayanya?Bukan rahasia lagi bahwa industri kurma Israel bergantung pada eksploitasi, pencurian, dan penyalahgunaan. Israel terus-menerus mencaplok tanah Palestina di Tepi Barat untuk membangun pemukiman, dan meskipun praktik ini ilegal, laju pembangunan pemukiman menjadi berlipat ganda. Petak-petak tanah yang dicaplok secara ilegal ini merupakan tempat sebagian besar kurma ini diproduksi. Menurut Al-Monitor, 40% perusahaan kurma Israel beroperasi di pemukiman ilegal di Tepi Barat, seperti di Lembah Yordan.Industri kurma Israel tidak hanya beroperasi dengan mencuri tanah Palestina, tetapi juga mencuri dan mengalihkan sumber daya yang dimiliki tanah tersebut. Dengan demikian, industri kurma Palestina menderita karena perusahaan-perusahaan pertanian Israel terus mencuri sumber daya dasar . Air, komponen penting untuk setiap operasi yang sukses, terus-menerus dicuri dan dialihkan ke perkebunan Israel.Sebuah laporan Amnesty International tahun 2017 menyatakan bahwa 180 komunitas Palestina di Tepi Barat tidak memiliki akses ke air mengalir. Pengalihan sumber daya vital yang tidak etis ini tidak hanya mempengaruhi irigasi tetapi juga menghilangkan kebutuhan dasar warga Palestina yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.Lebih jauh lagi, industri ini terkenal karena eksploitasi pekerja Palestina dan pelanggaran hak-hak buruh. Orang-orang Palestina sering tidak punya pilihan selain bekerja di pertanian ini karena pendudukan Israel telah melumpuhkan ekonomi Palestina. Tentu saja, karena mereka tidak punya pilihan lain selain bekerja di ladang kurma ini, mereka menjadi sasaran empuk eksploitasi.Para pekerja ini menanggung pekerjaan melelahkan, di bawah suhu ekstrem untuk waktu yang lama, dipaksa mendaki ketinggian yang berbahaya untuk panen, dengan kurangnya standar atau peraturan keselamatan. Sebagai tambahan, mereka dibayar terlalu rendah. Menurut Human Rights Watch, pekerja bekerja keras lebih dari 40 jam seminggu, dengan yang lain melebihi 60 jam, sementara menghasilkan tidak lebih dari 19 dolar sehari. Tanpa dokumen seperti “kontrak, slip gaji, izin, atau dokumen [hukum] lainnya”, pekerja tidak diberikan hak atau perlindungan apa pun yang diberikan berdasarkan undang-undang perburuhan Israel, dan dengan demikian tidak dapat menopang keluarga mereka.Pelanggaran tak henti-hentinya terhadap hak-hak buruh dan hukum internasional meluas hingga mempekerjakan pekerja Palestina di bawah usia 18 tahun untuk pekerjaan berbahaya ini. Laporan menunjukkan bahwa anak-anak sering dipekerjakan di perkebunan ini dan bahkan berjumlah lebih banyak daripada orang dewasa. Perjuangan yang dialami orang-orang Palestina karena ekonomi yang runtuh, dan tingkat kemiskinan yang terus meningkat, pasti akan membawa anak-anak ke pekerjaan berbahaya seperti di perkebunan.Pelecehan itu membebani kesehatan fisik mereka dengan efek langsung dan jangka panjang yang dapat menghambat aktivitas sehari-hari seumur hidup. Seorang anak yang bekerja di sana sejak ia berusia 14 tahun berkata, “Saya selalu sakit punggung”. Anak-anak didorong ke dalam pekerjaan yang berbahaya dan melelahkan ini karena kebutuhan dan kemudian disalahgunakan oleh manajemen perkebunan. Human Rights Watch mengatakan, “Mengetahui bahwa keluarga bergantung pada pekerjaan, majikan pemukim Israel mengeksploitasi pekerja Palestina, termasuk anak-anak, sementara Israel menutup mata”.Ketidakadilan dan pelecehan terhadap orang Palestina, besar dan kecil, semua untuk kita nikmati kencan. Apakah itu layak? Sementara pengadilan internasional, advokat Palestina, dan pengacara menangani aspek hukum dari masalah ini, sudah waktunya bagi kita untuk mengambil tindakan sebagai konsumen.Saatnya memboikot kurma Israel. Pada bulan Ramadhan 2012, Muslim Amerika untuk Palestina (AMP) memprakarsai boikot nasional terhadap kurma Israel yang berusaha memobilisasi konsumen dan pemilik toko untuk menghentikan penjualan dan pembelian kurma Israel. Sejak itu, kampanye tersebut telah memperluas jangkauannya dengan menggabungkan sembilan cabang AMP di seluruh negara bagian, yang telah melibatkan pemilik toko, organisasi, dan mendistribusikan materi fisik dan digital ke institusi komunitas yang tersebar luas.Seperti yang ditunjukkan di masa lalu dengan gerakan boikot melawan Apartheid Afrika Selatan, boikot adalah bentuk protes tanpa kekerasan yang memaksa suatu masalah untuk ditangani ketika mekanisme lain gagal. Kita bahkan telah melihat hasil boikot ini mulai berlaku. Menurut data terbaru dari Departemen Pertanian AS, jumlah kurma yang diimpor dari Israel turun lebih dari 6,2 juta pound antara tahun pasar 2019 hingga 2020. Pada akhir 2020, mereka hanya mengimpor 1,2 juta pound. Beberapa kalangan mungkin mengaitkan ini dengan efek ekonomi dari pandemi, namun, pada tahun 2021, AS mengimpor kurang dari 2,4 juta pon kurma, yang masih merupakan penurunan 5,4 juta pon dari tahun pasar 2019.Ramadhan ini, ketika umat Islam di seluruh dunia membeli kurma, kita harus waspada; karena sekitar 30% pohon Medjool dunia adalah milik Israel. Perusahaan kurma besar Israel juga sengaja menipu konsumen dengan memalsukan label kemasan untuk mengatakan 'Buatan Tepi Barat' bersama dengan bentuk informasi yang salah lainnya. Hadiklaim adalah salah satu korporasi yang melakukan penipuan ini, dengan merek yang antara lain, namun tidak terbatas pada, Jordan River, King Solomon, dan Delilah.Lainnya yang harus dihindari adalah merek atau kotak Mehadrin dan Carmel Agrexco dengan perusahaan tersebut. Tahun ini AMP telah memperbarui daftar mereka untuk menambahkan perusahaan seperti Star Dates, Urban Platter, NavaFresh, Anna and Sarah, Shah Co., dan Sincerely Nuts ke dalam boikot. Untungnya, untuk masing-masing merek yang diboikot ini, ada lebih banyak merek alternatif, dengan varietas dari Tunisia, Aljazair, Mesir, dan bahkan California.Tahun ini, tolong lakukan bagian Anda untuk mengakhiri pendudukan, apartheid, dan pelecehan terhadap rakyat Palestina. Uang kita adalah bentuk penting perlawanan terhadap negara penjajah-kolonial. Kita menyaksikan komunitas internasional memboikot Rusia atas serangan baru-baru ini terhadap Ukraina. Tindakan yang sama ini dapat dan harus diambil terhadap pendudukan Israel selama 73 tahun apartheid mereka di Palestina.[IT/AR]