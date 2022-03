Zelensky Kecam Pendukung Barat Ukraina sebagai Kurang Berani

IslamTimes - Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky memarahi anggota NATO karena menolak mengiriminya pesawat tempur untuk membantu melawan militer Rusia, pada dasarnya mengatakan bahwa para pendukung Baratnya tidak memiliki cukup keberanian.

Berbicara melalui pidato video pada hari Minggu (27/3) pagi dari Kiev, Zelensky mencaci sekutunya untuk "ping-pong tentang siapa dan bagaimana harus menyerahkan jet dan senjata pertahanan lainnya," menambahkan, "Ukraina tidak bisa menembak jatuh rudal Rusia dengan senapan, senapan mesin., yang persediaannya terlalu banyak.” Misalnya, katanya, untuk mematahkan pengepungan Rusia di Mariupol, Ukraina membutuhkan tank, kendaraan lapis baja lainnya, dan terutama pesawat tempur.Zelensky membuat komentarnya setelah Presiden AS Joe Biden memberikan pidato pedas di Warsawa pada Sabtu malam yang menyatakan bahwa serangan Moskow ke Ukraina “tidak akan pernah menjadi kemenangan” dan Presiden Rusia Vladimir Putin “tidak dapat tetap berkuasa.” Namun, ketika perwakilan Ukraina bertemu dengan Biden dan pejabat AS lainnya pada hari itu, mereka tidak ditawari jaminan bahwa negara mereka akan menerima senjata yang secara konsisten diminta Zelensky.Sering diklaim di Rusia bahwa AS menggunakan Ukraina untuk mencoba melemahkan Moskow.Panglima Ukraina membandingkan "kepahlawanan" para pembela Mariupol dengan keengganan negara-negara Barat untuk memberikan bantuan militer yang mungkin memicu konflik langsung antara NATO dan Rusia.“Tekad, kepahlawanan, dan keteguhan mereka menakjubkan,” kata Zelensky tentang para pejuang Mariupol. “Andai saja mereka yang telah berpikir selama 31 hari tentang bagaimana menyerahkan lusinan jet dan tank memiliki 1% keberanian mereka.”Zelensky telah berkampanye untuk AS dan anggota NATO lainnya untuk memberlakukan zona larangan terbang di atas Ukraina, untuk mencegah Moskow mengambil keuntungan dari kekuatan udara superiornya. Putin telah memperingatkan bahwa setiap langkah seperti itu, yang akan mengharuskan negara-negara Barat untuk mengawasi zona tersebut, akan dianggap sebagai partisipasi dalam konflik militer, dengan segala implikasinya.Pejabat Biden telah menolak gagasan itu dan mengatakan bahwa menyediakan jet tempur ke Ukraina akan menimbulkan "risiko tinggi" untuk meningkatkan perang.Moskow memulai operasi militer khusus pada akhir Februari, menyusul kebuntuan tujuh tahun atas kegagalan Ukraina untuk mengimplementasikan ketentuan perjanjian Minsk, dan pengakuan akhirnya Rusia atas republik Donbass di Donetsk dan Lugansk. Protokol yang ditengahi Jerman dan Prancis telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah tersebut di dalam negara Ukraina.Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. [IT/r]