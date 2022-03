Retorika Anti-Islam dalam Pemilu Prancis Berisiko 'Spiral Kebencian'

IslamTimes - Meningkatnya retorika anti-Islam dalam kampanye pemilihan presiden Prancis berisiko menciptakan “spiral kebencian,” mengkambinghitamkan Muslim yang taat hukum dengan cara yang mirip dengan wacana melawan Yahudi pada 1930-an, kata imam masjid Paris.

“Saya sangat khawatir,” kata Chems-eddine Hafiz, imam Masjid Agung Paris yang bersejarah. “Kita berada dalam masyarakat yang retak dan mencari dirinya sendiri, masyarakat yang lemah dan ketakutan setelah pandemi. Fakta mencari kambing hitam – telah ada preseden untuk itu: pada tahun 1930 ketika jari mulai menunjuk pada orang-orang Yahudi yang menjadi 'masalah seluruh masyarakat' ... Hari ini bukan lagi Yahudi, itu Muslim ... Saya pikir dalam Abad ke-21 kita akan aman dari wacana semacam itu.”Hafiz menerbitkan sebuah buku bulan ini, With All Due Respect, We're Children of the Republic, untuk melawan apa yang disebutnya peningkatan retorika anti-Muslim yang menyapu sayap kanan Prancis selama kampanye pemilihan.Dengan Emmanuel Macron yang berhaluan tengah memimpin jajak pendapat dan favorit untuk memenangkan pemilihan kembali bulan depan, beberapa kandidat saingan telah berfokus pada Islam dan imigrasi.Kandidat sayap kanan luar Eric Zemmour, mantan pakar TV yang memiliki keyakinan karena menghasut kebencian rasial, secara teratur merujuk pada teori konspirasi yang didiskreditkan dari "pengganti hebat," di mana dia mengklaim populasi lokal Prancis dapat digantikan oleh pendatang baru, membuat Prancis negara mayoritas Muslim di ambang perang saudara.Dalam sebuah wawancara TV setelah menyatakan pencalonannya, Zemmour meminta umat Islam di Prancis untuk meninggalkan praktik agama mereka. Dalam debat TV bulan lalu, dia mengatakan kepada seorang pemilih bahwa dia berdiri untuk “menyelamatkan Prancis dari Islam” dan dari “pengganti” rakyat Prancis.Marine Le Pen sayap kanan, yang bermaksud mengadakan referendum tentang imigrasi dan melarang jilbab Muslim dari semua tempat umum, ditunjukkan oleh jajak pendapat sebagai kandidat yang paling mungkin untuk menghadapi Macron dalam pemungutan suara terakhir pada 24 April.Valérie Pécresse, yang mencalonkan diri untuk partai kanan tradisional Nicolas Sarkozy, Les Républicains, telah dikritik karena mengacu pada teori penggantian hebat di reli Paris. Dia telah bersumpah untuk membatasi pemakaian jilbab di beberapa ruang publik, termasuk oleh para atlet dalam acara olahraga.Semua kandidat di sebelah kanan telah merujuk suasana ketakutan di Prancis setelah serangan teroris di Paris 2015 dan kengerian pemenggalan kepala seorang guru sekolah menengah Prancis, Samuel Paty, pada tahun 2020.Hafiz mengatakan dia adalah orang pertama yang mengutuk terorisme dan masjidnya adalah jantung dari pekerjaan untuk memerangi radikalisasi di Prancis. Namun dia khawatir bahwa mayoritas warga negara Prancis Muslim yang taat hukum disamakan dengan serangan teroris, meskipun seringkali menjadi korban terorisme itu sendiri."Selama beberapa tahun sekarang, di setiap pemilihan di Prancis, kandidat tertentu telah berbicara tentang 'masalah' Islam, menghubungkan Islam dengan imigrasi atau terorisme," katanya kepada Guardian.“Muslim Prancis telah menghadapi stigmatisasi atau penghinaan atau pandangan bahwa Islam tidak sesuai dengan aturan Republik Prancis, atau dengan barat. Tapi dalam pemilu kali ini, itu jauh lebih serius karena ada kandidat yang benar-benar lepas dan berbicara tentang 'pengganti yang hebat' dan yang dengan tegas menegaskan bahwa Islam dan Muslim tidak bisa tinggal di Prancis, bahwa tempat mereka ada di tempat lain, dan jika mereka ingin tinggal di negara ini, mereka tidak boleh lagi menjalankan agama mereka.”Hafiz mengatakan kandidat lain di sayap kanan tampaknya bersaing dengan Zemmour tentang Islam, seperti saat pemilihan pendahuluan internal Les Républicains untuk memilih kandidat. Dia mengatakan bahwa meskipun kekhawatiran utama pemilih Prancis adalah isu-isu seperti memenuhi kebutuhan, telah menjadi “hampir modis” bagi para kandidat “untuk mengkritik Islam dan Muslim, untuk melihat mereka sebagai orang yang tidak diinginkan yang berbahaya atau yang membawa ketidakamanan.”Dia berkata: “Kami di 2022, kami berada di generasi keempat, bahkan kelima, Muslim di Prancis dan mereka masih dianggap orang asing.”Diperkirakan ada antara 800.000 dan 1 juta orang yang menghadiri masjid atau mushola di Prancis.Hafiz mengatakan dia khawatir akan ada peningkatan tindakan anti-Muslim setelah pemilu.Dia mengatakan elemen lain dari wacana Zemmour mengkhawatirkan, termasuk klaimnya bahwa kolaborator Nazi Marsekal Philippe Pétain menyelamatkan orang Yahudi Prancis daripada membantu deportasi mereka ke kamp kematian.Zemmour, putra Berber Yahudi kelahiran Paris yang beremigrasi dari Aljazair pada 1950-an, pekan lalu menanggapi seruan Hafiz agar umat Islam memilih dalam pemilu April untuk melawan kebencian. Zemmour mentweet: “imam Masjid Agung Paris telah mengajukan banding untuk memilih saya. Apakah Anda berniat untuk mematuhinya?"Anne Hidalgo, kandidat partai Sosialis, yang mendekam dalam jajak pendapat, mengunjungi masjid Paris baru-baru ini di mana dia memperingatkan calon presiden untuk "mengkambing hitamkan" Muslim. Dia mengatakan dia sangat khawatir tentang wacana politik "kebencian" yang merusak "persaudaraan" di Prancis. [IT/r]