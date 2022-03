Iran Menyusun Rencana Pengembangan Ladang Gas Setelah Pindahkan Saudi-Kuwait

IslamTimes - Seorang pejabat mengatakan Iran telah menyusun rencana untuk mengembangkan bagiannya dari ladang gas alam Arash yang dibagikan dengan Arab Saudi dan Kuwait setelah kedua negara Arab tersebut mengumumkan telah menandatangani dokumen untuk membangun reservoir tanpa partisipasi Tehran.

Pekan lalu, Kuwait mengatakan pihaknya berencana untuk mengekstraksi 1 miliar standar kaki kubik per hari gas dan 84.000 barel per hari kondensat dari lapangan berdasarkan perjanjian yang ditandatangani dengan Arab Saudi. Iran menolak perjanjian itu sebagai "ilegal", dengan mengatakan itu melanggar diskusi mereka untuk membangun lapangan bersama.Ahmad Asadzadeh, wakil menteri perminyakan untuk urusan internasional dan komersial, mengatakan pada hari Minggu bahwa Iran percaya ladang bersama harus dilakukan bersama, menambahkan ini akan mengarah pada penguatan hubungan ekonomi di antara negara-negara tersebut.“Bahkan jika perbatasan tidak dibatasi, lapangan dapat dikembangkan bersama menggunakan model yang teruji secara internasional,” katanya. “Kementerian Perminyakan menyatakan kesiapannya untuk bernegosiasi dalam hal ini,” tambah Asadzadeh.Iran memulai pembicaraan dengan Kuwait pada tahun 2000 untuk mengembangkan lapangan tetapi tidak ada kesepakatan yang tercapai. Pada tahun 2013, Perusahaan Minyak Nasional Iran mengatakan memiliki jaket dan rig yang siap untuk mengembangkan ladang dan bahwa jika pembicaraan tidak mengarah pada rencana pengembangan, dia akan memiliki hak untuk melanjutkan sendiri.Iran, kata Asadzadeh, telah menunda pengembangan ladang bersama untuk mengantisipasi keputusan tentang demarkasi perbatasan dengan Kuwait.“Tetapi mengingat bahwa pihak lain, terlepas dari pembicaraan sebelumnya, secara sepihak bergerak untuk mengembangkan lapangan, tidak ada alasan untuk menunda,” kata Asadzadeh.“Kementerian Perminyakan telah melakukan persiapan yang diperlukan dan melakukan studi untuk mengembangkan dan mengeksploitasi ladang bersama Arash,” tambahnya.Arash ditemukan pada tahun 1962 di Teluk Persia dengan sekitar 13 triliun kaki kubik gas alam.Pada hari Sabtu, Kementerian Perminyakan mengatakan bagian dari ladang gas Arash yang Kuwait dan Arab Saudi sebut al-Durra terletak di daerah antara Iran dan Kuwait yang perbatasan airnya belum ditentukan.“Republik Islam Iran juga berhak untuk mengeksploitasi ladang gas,” katanya dalam tweet sebagai reaksi atas pernyataan Kuwait Petroleum Corporation tentang perjanjian bilateral dengan Arab Saudi.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Said Khatibzadeh mengatakan: "Langkah baru-baru ini oleh Kuwait dan Arab Saudi dalam kerangka dokumen kerja sama bertentangan dengan apa yang telah dibahas sebelumnya, dan ilegal."“Setiap tindakan operasi dan pengembangan bidang ini harus dalam koordinasi ketiga negara,” tambahnya.Sekitar 23 ladang hidrokarbon Iran terletak di daerah perbatasan dan dibagi antara Iran dan negara-negara yang berdekatan, termasuk Kuwait, Irak, Qatar, Bahrain, UEA, Arab Saudi dan Turkmenistan.Sebagian besar ladang minyak dan gas Iran terletak di sabuk yang membentang di sepanjang batas maritimnya di Teluk Persia dan kaki Pegunungan Zagros – zona terlipat yang luas yang secara geologis merupakan hasil tumbukan lempeng Arab dengan dataran tinggi Iran tengah.Tabrakan itu telah menjebak lapisan tebal batu kapur dan batu pasir kuno dan mengubahnya menjadi beberapa akumulasi minyak dan gas terbesar di dunia.Cekungan Zagros mencakup lebih dari 550.000 kilometer persegi, membentang dari Turki dan Suriah melalui Kurdistan Irak ke Iran di mana sedimennya idealnya setebal 12.000 meter. [IT/r]