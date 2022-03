Menlu Israel: Hubungan Israel-Arab 'Mencegah' Iran

Islam Times - Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dan para diplomat tinggi Israel dan empat negara Arab mengakhiri pertemuan penting pada hari Senin, berjanji untuk meningkatkan kerja sama, yang menurut Israel akan mengirim pesan yang kuat kepada musuh bebuyutannya Iran.

Dilansir The New Arab pada Senin, pembicaraan itu mempertemukan untuk pertama kalinya Israel dengan para menteri luar negeri dari Uni Emirat Arab, Bahrain dan Maroko -- yang semuanya menormalkan hubungan dengan Israel pada tahun 2020 -- dan dari Mesir, sebuah negara yang secara resmi berdamai dengan Israel sejak 1979.Menteri Luar Negeri Israel Yair Lapid mengatakan bahwa "arsitektur baru ini, kemampuan bersama yang kita bangun, mengintimidasi dan menghalangi musuh kita bersama - pertama dan terutama Iran dan proksinya.""Mereka tentu memiliki sesuatu untuk ditakuti," katanya tentang Iran, negara yang sedang diperjuangkan Israel dalam perang bayangan regional dan yang dituduhnya mencari bom nuklir, tujuan yang dibantah keras oleh republik Islam.Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed Al-Nahyan menyebut pertemuan dua hari itu "bersejarah" dan mengatakan bahwa "apa yang kami coba capai di sini adalah mengubah narasi, menciptakan masa depan yang berbeda".Blinken meninggalkan Israel dan tiba pada Senin malam di Maroko, di mana ia akan bertemu dengan pejabat senior dari kerajaan Afrika Utara, serta pemimpin de facto UEA, Putra Mahkota Abu Dhabi Mohammed bin Zayed.Pembukaan pertemuan bersejarah di Israel, di kibbutz Sde Boker di gurun Negev, dirusak oleh serangan penembakan pada hari Minggu di Israel utara yang menewaskan dua petugas polisi dan diklaim oleh kelompok Negara Islam. ISIS jarang berhasil melancarkan serangan di dalam negara Yahudi itu.Kunjungan Blinken ke Maroko, diikuti oleh Aljazair pada hari Rabu, diperkirakan sebagian akan fokus pada ancaman dari IS dan afiliasi Al-Qaeda di wilayah Sahel, di samping kekurangan pasokan gandum yang berasal dari perang di Ukraina.Pembicaraan tentang menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran 2015 menjadi agenda utama pada pertemuan Negev dan pertemuan Blinken dengan para pejabat Israel.Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa, Josep Borrell, pada hari Senin membuat catatan hati-hati tentang prospek untuk memulihkan pakta Iran dengan cepat, setelah mengisyaratkan selama akhir pekan bahwa kesepakatan dapat dicapai "dalam hitungan hari.""Saya tidak dapat menjamin bahwa kami akan mencapai kesepakatan," katanya kepada parlemen Eropa. "Ini tidak akan berakhir".Upaya menghidupkan kembali kesepakatan itu telah menimbulkan kekhawatiran di Israel dan di antara negara-negara Arab sekutu AS, yang memandang Iran sebagai ancaman.Seorang pejabat Israel, yang berbicara kepada AFP dengan syarat anonim, mengatakan setelah pembicaraan Sde Boker, "Semua negara di sini kecuali AS memiliki keraguan tentang kesepakatan nuklir dengan Iran dan apa yang terjadi adalah bahwa kami membuat mereka lebih dekat dengan kebijakan kami."Blinken pada hari Minggu menekankan bahwa Israel dan AS "berhadapan langsung" pada masalah inti menghentikan Iran agar tidak pernah mendapatkan bom nuklir, terlepas dari perbedaan mereka pada JCPOA.[IT/AR]