Pentagon Bertentangan dengan Klaim Biden tentang Ukraina

IslamTimes - Komandan pasukan AS di Eropa mengatakan dia tidak mengetahui program untuk melatih tentara Ukraina di Polandia, setelah Presiden Joe Biden tampaknya menyarankan misi semacam itu sedang berlangsung saat mengklarifikasi kesalahan sebelumnya yang dibuat minggu lalu.

Seorang jenderal tinggi AS mengatakan pasukan Amerika saat ini tidak melatih pasukan Ukraina di PolandiaBerbicara kepada anggota parlemen selama sidang Komite Angkatan Bersenjata Senat pada hari Selasa, Jenderal Tod Wolters – komandan Komando Eropa AS (EUCOM) dan Komandan Sekutu Tertinggi NATO Eropa – bersikeras tidak ada misi pelatihan di Polandia “saat ini.”“Saya tidak percaya kami sedang dalam proses melatih pasukan militer dari Ukraina di Polandia,” kata Wolters kepada Senator Republik Tom Cotton (Arkansas).Namun, sang jenderal menambahkan bahwa telah ada “penghubung” dengan pasukan Ukraina di Polandia dan bahwa mereka “diberi saran,” tetapi berpendapat “itu berbeda dari yang saya kira [apa] yang Anda maksudkan sehubungan dengan pelatihan.” Dia tidak memberikan rincian tentang apa yang termasuk dalam 'penghubung' itu.Komentar Wolter muncul setelah Presiden Biden berusaha untuk menarik kembali pernyataan sebelumnya tentang konflik di Ukraina, setelah mengatakan kepada tentara Amerika yang ditempatkan di Polandia pekan lalu bahwa mereka akan segera "melihat" negara itu, tampaknya menyarankan bahwa mereka akan ditempatkan di sana. Pada hari Senin, Biden bersikeras dia "berbicara tentang membantu melatih ... pasukan Ukraina yang ada di Polandia," sekali lagi mendaratkan dirinya di air panas ketika pejabat Gedung Putih berlomba untuk mengklarifikasi bahwa pasukan AS pada kenyataannya tidak melatih pasukan asing di tanah Polandia. .Selama konferensi pers pada hari Senin, direktur komunikasi Gedung Putih Kate Bedingfield mengatakan kepada wartawan “ada interaksi reguler antara tentara Ukraina di Polandia dan pasukan AS yang dilihat presiden dalam perjalanan itu,” bersikeras bahwa Biden tidak secara tidak sengaja mengungkapkan “informasi yang dikompromikan. ”“Pasukan yang dia temui di Polandia secara rutin berinteraksi dengan orang Ukraina. Itu adalah sesuatu yang diketahui,” lanjutnya, meskipun juga menolak untuk menjelaskan secara spesifik tentang interaksi apa yang dimiliki pasukan.Ditanya tentang pasukan AS yang saat ini ditempatkan di Eropa, Wolters mengatakan jumlah pasukan Amerika telah membengkak dari 60.000 menjadi 100.000 sejak Rusia memulai operasi militernya di Ukraina pada akhir Februari. Hampir setengah dari tentara tersebut dikerahkan ke Jerman, dan dari mereka, sang jenderal mencatat bahwa 70% akan memiliki peran tempur langsung jika mereka diaktifkan, menyebut mereka "gigi" kehadiran AS. Beberapa pasukan mungkin ditempatkan di benua itu secara permanen, tambah Wolters, yang menyatakan bahwa kontribusi pertahanan Eropa dalam beberapa bulan mendatang akan menentukan langkah EUCOM selanjutnya.Sementara Washington dan negara-negara NATO lainnya telah bekerja untuk memperkuat pertahanan Kiev dengan pengiriman senjata, sekutu telah berulang kali menyatakan bahwa mereka tidak akan terlibat langsung dalam perang di Ukraina, melainkan berkomitmen untuk mempertahankan wilayah negara-negara anggota saja. Meskipun pemerintahan AS sebelumnya telah menyatakan bahwa Ukraina suatu hari nanti akan diterima ke dalam blok tersebut, ia tetap berada di luar NATO, dan pemerintahan Biden telah memperingatkan bahwa intervensi Amerika dapat memulai konfrontasi bersenjata dengan Moskow, atau bahkan Perang Dunia III. [IT/r]